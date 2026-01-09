1. 윤, 오늘 운명의 날…사형 또는 무기형 구형



특검이 오늘(9일) 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대한 구형을 합니다. 법정형이 사형과 무기형뿐이라 유죄가 확정되면 최소 무기형을 살게 됩니다.



2. 트럼프 "베네수엘라 통치, 1년보다 더 길 것"



트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 통치 기간이 1년보다 훨씬 더 길어질 거라고 말했습니다. 미국 에너지부 장관은 유조선 나포가 미국의 제재를 위반한 다른 국가에 '일종의 경고'가 될 거라고 관측했습니다



3. "미, 그린란드 주민에 10만 달러 지급 검토"



미국이 독립 결정권을 갖고 있는 그린란드 주민에게 최대 10만 달러, 우리 돈 1억 4천만 원을 지급하는 것을 검토하고 있습니다. 덴마크는 다음 주 미국과의 회담을 앞두고 미국의 대화 의지에 대해 환영 입장을 밝혔습니다.



4. "콘크리트 둔덕 없었다면 전원 생존"



무안공항의 콘크리트 둔덕이 제주항공 참사에 미친 영향을 분석한 정부의 공식 용역 보고서를 입수했습니다. 콘크리트 둔덕이 없었다면 중상자 없이 전원 생존했을 것으로 보고서는 분석했습니다.