"그린란드 노리는 미, 주민 1인당 1만∼10만 불 제공 검토"

손기준 기자
작성 2026.01.09
미국 트럼프 행정부가 덴마크 자치령인 그린란드 확보를 위한 작업의 일환으로 5만 7천여 그린란드 주민에게 일시불로 금전을 제공하는 방안을 검토해왔다고 로이터 통신이 사안에 정통한 4명의 관계자를 인용해 현지시간 8일 보도했습니다.

트럼프 행정부는 그린란드를 덴마크에서 분리해 미국으로 편입하는 방안에 대해 현지 주민들을 설득하기 위한 노력의 일환으로 이 같은 방안을 검토해왔다고 로이터는 전했습니다.

로이터는 구체적인 액수와 제공 방안 등은 불확실하지만, 백악관 참모들을 포함한 미국 측 당국자들은 그린란드 주민 1인당 1만∼10만 달러 (약 1천454만 원∼1억 4천540만 원) 범위에서 논의를 해왔다고 소개했습니다.

트럼프 행정부가 이 같은 구상을 하는 것은 그린란드 장악을 위한 여러 방안 중 하나인 '구매'와 연결되는 측면이 있어 보입니다.

그린란드에 대한 영유권을 가진 덴마크는 그린란드를 팔지 않는다는 입장을 분명히 하고 있습니다.

하지만, 트럼프 대통령은 이 같은 '현금 공세'를 통해 그린란드 주민들 사이에서 미국으로의 편입에 유리한 여론을 조성하는 방안을 구상하고 있을 가능성도 있습니다.

북극해에 있는 그린란드는 300년간 덴마크의 지배를 받다가 1953년 덴마크에 공식 편입된 뒤 2009년부터는 외교·국방을 제외한 모든 정책 결정에 대한 자치권을 행사하고 있습니다.

최근 스티브 밀러 백악관 부비서실장을 비롯한 트럼프 행정부 관계자들은 그린란드 확보를 위한 옵션에서 무력 사용도 배제하지 않는다는 입장을 밝혀 논란이 됐습니다.
