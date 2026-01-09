영상 하나로 무려 '20억 원'…정체불명의 유튜버

꾸준히 영상을 올려야 하고, 까다로운 게시 조건도 잘 지켜야 하고 생각보다 유튜브로 수익 창출하는 게 쉽지 않다죠.



그런데 한 유튜버가 영상 딱 한 편으로 무려 20억 원의 수익을 올린 것으로 추정돼 화제입니다.



타닥타닥, 보는 것만으로도 훈훈하고 차분해지는 것 같죠.



한 정체불명의 유튜버가 약 10년 전 게시한 이른바 불멍 영상입니다.



지난 2016년 10월, 벽난로 10시간이라는 제목으로 공개된 이 영상은 제목 그대로 벽난로에 장작불 타는 모습만 10시간 동안 보여주는데요.



지루할 정도로 단순한 영상이지만 그 뒤 가정집이나 식당 등 다양한 공간에서 따뜻하고 아늑한 분위기를 연출하는 데 유용해 겨울철마다 인기를 끌어 왔습니다.



무려 1억 5천만 회의 조회수를 기록한 만큼, 그간 우리 돈 18억 원 이상의 수익을 벌어들였을 것으로 추정되는데요.



연평균 2억 원에 달하는 수익을 올린 셈인데 어찌된 영문인지 이 유튜버는 두 번째 영상을 올리지 않고 홀연히 사라졌다고 하네요.



조회수를 위해 온갖 자극적인 콘텐츠가 쏟아지는 요즘, 사람들의 특정한 욕구를 충족시키기만 해도 충분히 성공할 수 있다는 것을 보여주는 사례 아닌가 싶네요.



(화면출처 : 유튜브 @Fireplace10hours)