끝없는 기다림 끝에…"죽은 줄 알았는데" 6년 만 기적

끝으로 6년 전 실종됐던 반려견이 기적적으로 가족의 품으로 돌아왔다는 소식인데 영화 같은 일이네요.



주인공은 제주에 살고 있는 문서현 씨 가족과 그 반려견 니루인데요.



6년 전 문 씨의 동생이 태어나면서 잠시 지인 집에 맡겨졌던 니루는 열린 문틈으로 집을 나간 뒤에 행방을 찾을 수 없었습니다.



가족들이 제주 전역을 돌며 찾아 나섰지만 허사였고 이미 세상을 떠났을 것이라 생각할 수밖에 없었는데요.



그러던 지난해 12월 유기유실동물보호소 정보를 모은 앱에서 우연히 니루와 닮은 개를 발견하게 된 것입니다.



털이 엉켜 있고 눈곱이 끼어 있었지만 가족들은 한눈에 니루를 알아볼 수 있었고요.



특히 고유한 신체 특징들을 확인한 뒤 확신을 갖게 됐습니다.



현재 12살 노령견이 된 니루는 불안정한 모습을 보이기도 했지만 오랜만에 아빠를 보자 불편한 다리로 절뚝거리며 달려갔다고 하는데요.



서현 씨의 가족들은 한 번도 반려견을 포기한 적이 없다며 다시 돌아온 니루에게 고맙다는 말을 전했습니다.



누리꾼들 역시 기적 같다, 반려동물을 잃어버린 사람들에게 희망이 된다는 응원의 메시지를 보냈습니다.



