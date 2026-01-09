불심검문에 급도주…추격전 벌어지자 달려든 뜻밖 정체

경찰의 불심검문을 무시하고 도주한 불법 체류 외국인이 경찰과 시민의 끈질긴 추격전 끝에 붙잡혔습니다.



한 남성이 거리를 전속력으로 뛰어갑니다.



그리고 그 뒤를 경찰이 쫓고 있습니다.



지난해 11월 경기도 포천에서 순찰 중이던 경찰이 수배 차량을 발견하고 운전자에게 정차를 요구했는데 이 운전자가 차를 버리고 급도주한 현장입니다.



이런 갑작스러운 추격전을 본 한 시민도 망설임 없이 달려 나와서 합류를 하게 되는데요.



결국 운전자, 막다른 골목에서 붙잡혔습니다.



운전자 30대 베트남 국적의 불법 체류자였습니다.



무면허 상태로 운전을 했고요.



차량 매매 이후에 자동차보험에도 가입하지 않은 것으로 조사됐습니다.



경찰은 무면허 운전, 자동차손해배상보장법 위반 등의 혐의로 검찰에 송치했습니다.



한편 검거를 도운 시민은 휴일 외출 중이던 군인이었는데요.



경찰이 누군가를 쫓고 있길래 몸이 먼저 반응한 것 같다고 말했습니다.



경찰은 이 군인에게 감사장을 수여했습니다.



(화면출처 : 유튜브 경찰청)