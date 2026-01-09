뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 관세에 미 무역적자 16년 만에 최소…의약품 수입 급감

손기준 기자
작성 2026.01.09 02:01 조회수
트럼프 관세에 미 무역적자 16년 만에 최소…의약품 수입 급감
▲ 로스앤젤레스항의 컨테이너

미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책 영향으로 지난해 10월 미국의 무역 적자가 16년 만에 가장 작은 수준을 기록했습니다.

미 상무부는 지난해 10월 미국의 무역 적자 규모가 294억 달러로 한 달 전보다 188억 달러(-39.0%) 감소했다고 현지시간 8일 전했습니다.

적자 규모는 지난 2009년 6월 (272억 달러 적자) 이후 16년 만에 가장 작았습니다.

다우존스가 집계한 전문가 전망치(584억 달러 적자)에도 크게 못 미쳤습니다.

수출이 3천20억 달러로 전월 대비 78억 달러(2.6%) 증가한 가운데 수입이 3천314억 달러로 전월 대비 110억 달러(-3.2%) 감소한 게 적자 축소의 큰 요인입니다.

특히 의약품 조제용 물질 수입이 전월 대비 143억 달러 줄어든 게 수입 감소에 결정적인 영향을 미쳤습니다.

의약품 조제용 물질 수입은 지난 2022년 7월 이후 가장 적었습니다.

앞서 트럼프 대통령은 작년 10월 1일부터 의약품에 100% 품목 관세를 부과한다고 예고해왔습니다.

이에 미 업체들은 재고 축적을 위해 작년 9월 이전으로 의약품 수입을 앞당긴 바 있습니다.

다만, 트럼프 행정부와 글로벌 제약사 간 협상이 이어지면서 실제 100% 관세 부과는 현재까지 이뤄지지 않고 있습니다.

글로벌 주요 제약사들은 트럼프 행정부의 관세 위협 속에 미국 내 약값을 인하하겠단 합의를 해왔습니다.

미국의 무역 적자 개선세가 이어질 땐 미국의 성장률에도 긍정적인 영향을 미칠 전입니다.

애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추산해 공개하는 성장률 전망모델 'GDP 나우'는 작년 4분기 미 경제 성장률이 2.7%(전기 대비 연율 전환 기준)로 2%대 중후반의 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지