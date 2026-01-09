뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 각료 "베네수 제재 위반 배 나포 보며 북한이 무슨 생각할까"

손기준 기자
작성 2026.01.09 01:09 조회수
미국 각료 "베네수 제재 위반 배 나포 보며 북한이 무슨 생각할까"
▲ 크리스 라이트 미국 에너지부 장관

미국 트럼프 행정부의 에너지 정책을 총괄하는 크리스 라이트 에너지부 장관은 현지시간 7일 미국이 베네수엘라에서 주도권을 가지는 한 중국과 베네수엘라 간 어느 정도의 경제 협력은 허용할 수 있다고 밝혔습니다.

라이트 장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "베네수엘라와 중국이 교역은 할 수 있지만, 우리는 베네수엘라가 중국의 속국(client state)이 되는 것은 허용하지 않겠다"고 말했습니다.

그는 중국은 "범죄 집단"에 가까운 이란과 러시아와 다르다면서 "중국은 경제 대국이자 주요 원유 소비국이다. 중국은 미국의 건설적인 파트너가 될 수도 있고, 미국을 방해하는 세력이 될 수도 있다"고 평가했습니다.

그는 중국이 장기간 베네수엘라에 관여할 것으로 보인다면서도 "미국이 지배적인 세력이고, 법치주의가 있고, 미국이 원유 유통을 통제하는 한 괜찮다"고 전했습니다.

라이트 장관은 어제 미군이 베네수엘라와 관련된 제재 위반 유조선을 나포한 게 미국의 제재를 위반하는 다른 국가에도 일종의 경고로 작용할 것이라고 내다봤습니다.

그는 "지금 당장 이란이 무슨 생각할지, 러시아가 무슨 생각할지, 또는 북한이 무슨 생각할지 생각해보라"면서 "우리에게는 제재나 미국 정책을 실제로 집행하는 대통령이 있다"고 덧붙였습니다.

라이트 장관은 또 미국과 세계의 석유기업들이 베네수엘라 투자에 "엄청난 관심"을 보인다고 말했습니다.

트럼프 행정부는 석유기업들이 베네수엘라의 석유시설에 투자해 생산량을 늘리기를 바라고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지