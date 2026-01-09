경찰, 쿠팡 로저스 대표 소환 통보…'셀프 조사' 경위 따진다

▲ 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시 대표

경찰이 쿠팡 관련 의혹을 종합 수사하면서 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시 대표에게 소환을 통보한 것으로 파악됐습니다.오늘 서울경찰청에 꾸려진 쿠팡 종합 태스크포스(TF)는 최근 로저스 대표 측에 피고발인 신분 소환 계획을 통보하고 조사 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다.이번 소환은 대규모 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡이 자체 진상 파악에 나서면서 불거진 '셀프 조사' 논란과 관련된 것으로 전해졌습니다.쿠팡은 지난달 25일 단독으로 조사 결과를 발표했습니다.유출자가 3천300만 명의 정보를 빼갔으나 그중 3천 명만 저장했으며, 범행에 사용된 장비도 자체적으로 회수했다고 밝혔습니다.이에 대해 과학기술정보통신부는 일방적인 주장이라고 반박했고, 경찰도 피의자 접촉과 증거 제출이 사전 협의 없이 이뤄졌다고 밝혀 '셀프 조사'를 둘러싼 논란이 커졌습니다.경찰은 로저스 대표뿐 아니라 박대준 전 대표에 대해서도 소환 조사를 통해 쿠팡의 자체 조사 경위를 확인할 것으로 전망됩니다.이 과정에서 로저스 대표와 박 전 대표에 출국금지 등의 조치가 이뤄질 가능성도 제기되고 있습니다.경찰은 쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련해 해당 사안뿐 아니라 5개월치 로그 기록 삭제 등 의혹에 대해서도 동시다발로 수사 중입니다.과학기술정보통신부는 지난달 31일 쿠팡 측 과실로 인해 홈페이지의 5개월 분량 접속 로그 데이터가 삭제됐음을 확인했다며 경찰에 수사를 의뢰한다고 밝혔습니다.국회 과학기술정보방송통신위원회도 같은 날, 국회증언감정법 위반 혐의를 받는 로저스 대표 등 전·현직 임원 7명의 고발 안건을 의결했습니다.로저스 대표는 국회에서 국가정보원 등 한국 정부 지시로 개인정보 유출 용의자를 만났다는 취지로 답변한 바 있습니다.하지만, 국정원은 이를 부인하며, 위증 혐의로 고발을 요청한다는 입장을 밝혔습니다.로저스 대표, 김범석 쿠팡Inc 의장, 박 전 대표 등 쿠팡 수뇌부는 산업재해 은폐 의혹과 개인정보 유출 사태 등과 관련해 잇따라 고발되고 수사 의뢰 대상이 됐습니다.TF는 개인정보 유출 사건뿐 아니라 산업재해 은폐 의혹 사건도 함께 수사한다는 방침입니다.지난 6일 노동계와 시민사회단체는 경찰청에 김 의장과 로저스 대표에 대한 증거인멸 및 업무상 과실치사, 산업안전보건법 위반 등 혐의 고발장을 제출했습니다.