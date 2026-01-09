뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'탄원서' 쓴 구의원 소환…'인사 외압'도 수사

동은영 기자
작성 2026.01.09 00:22 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경찰이 민주당 김병기 의원에게 불법 자금을 건넸다는 내용의 탄원서를 작성했던 전 동작구의원을 불러 조사했습니다. 경찰은 탄원서 내용대로 김 의원 측에 1천만 원을 전달했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다.

동은영 기자가 보도합니다.

<기자>

지난 2020년 총선을 앞두고 김병기 민주당 의원 측에 1천만 원을 전달했다가 돌려받았다는 내용의 탄원서를 작성했던 동작구 전 의원 A 씨가 어제(8일) 피의자 신분으로 경찰에 소환됐습니다.

[A 씨/동작구 전 의원 : (김병기 의원 측에 1천만 원 전달하신 것 맞습니까?) 성실히 조사받겠습니다.]

A 씨와 함께 출석한 변호사는 탄원서 내용대로 당시 김 의원 측에 돈을 건넸다는 취지로 말했습니다.

[A 씨 변호사 : 탄원서 내용은 1천만 원 전달한 게 있지 않습니까? 다른 금품이나 이런 주고받고 한 건 없습니다.]

경찰은 A 씨를 상대로 김 의원 측에 1천만 원을 전달한 뒤 되돌려받은 경위와 대가성 여부 등을 조사했습니다.

또, 2023년 말에 민주당 이수진 전 의원에게 탄원서를 전달한 과정도 확인한 것으로 전해졌습니다.

지난해 9월 김병기 의원과 고가의 식사를 했다는 의혹을 받는 박대준 전 쿠팡 대표도 경찰에 소환됐습니다.

경찰은 박 전 대표를 상대로 김 의원이 당시 식사 자리에서 자신과 갈등을 빚다 의원실을 퇴사한 뒤 쿠팡에 입사한 전직 보좌관들의 인사상 불이익을 청탁했는지를 추궁했습니다.

[박대준/쿠팡 전 대표 : (김병기 의원과 식사에서 청탁 전혀 없었습니까?) …….]

오늘은 김 의원의 부인 이 모 씨에게 2천만 원을 건넸다가 새우깡 봉투와 함께 돌려받았다는 내용의 탄원서를 작성했던 또 다른 전직 동작구 의원이 경찰에 소환됩니다.

(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지