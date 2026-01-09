뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

러시아 유조선 나포…"21세기형 해적 행위" 맹비난

안희재 기자
작성 2026.01.09 00:17 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국은 베네수엘라가 중국을 비롯한 다른 나라와 석유를 거래하는 것을 봉쇄하면서 유조선도 잇따라 나포하고 있습니다. 이번에는 러시아 국적이라고 주장하는 유조선을 나포해서 미-러 갈등으로 번질 조짐입니다.

안희재 기자의 보도입니다.

<기자>

대형 유조선에 군 헬기가 접근합니다.

총을 든 군인들이 빠르게 유조선을 장악합니다.

미국은 현지시간 7일 미군이 베네수엘라 석유를 거래하는 유조선 2척을 나포했다고 발표했습니다.

카메룬 국적의 유조선 소피아 호와 또 다른 한 척은 이란을 출발해 베네수엘라로 가다 미국에 나포된 벨라 1호입니다.

지난달 해상에서 미 해안 경비대의 승선을 거부하고 도주한 지 17일 만입니다.

[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 제재 대상 원유를 운송해온 베네수엘라의 '그림자 선단' 소속 선박입니다. 현 미국 행정부는 용납하지 않을 것입니다.]

벨라 1호는 달아나던 와중에 배의 이름을 바꾸고, 선체에 러시아 국기를 그려 넣었습니다.

나포 당시 인근 해역에는 러시아의 잠수함과 군함들이 있었던 것으로 전해졌습니다.

미국은 나포된 유조선이 거짓 국기를 게양한 무국적 배라고 주장하고 있지만, 잠수함까지 동원해 유조선 호위에 나선 러시아는 강력 반발했습니다.

"어떤 국가도 다른 국가에 등록된 선박에 무력을 사용할 권리가 없다", "21세기형 해적 행위"라며 압류된 유조선에 탑승한 러시아인의 송환도 요구했습니다.

미국은 해당 선박 선원이 연방법 위반 기소 대상이라며, 미국으로 송환해 재판에 넘길 수도 있다고 밝혀 베네수엘라 석유 장악을 위한 압박이 미-러 갈등으로 번질지 주목됩니다.

(영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지