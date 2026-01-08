트럼프, '미국, 베네수 운영 관여 1년 넘나' 묻자 "훨씬 더 길 것"

▲ 트럼프 미 대통령과 압송된 마두로 베네수엘라 대통령

이미지 확대하기

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 원유 통제권을 바탕으로 '수익성'이 보장되는 방향으로 베네수엘라 재건을 추진하겠다는 구상을 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 8일 공개된 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 미국이 향후 베네수엘라를 '운영'해 막대한 석유 매장량을 바탕으로 원유를 채굴하게 될 것이라면서 베네수엘라 과도 정부가 미국이 필요한 모든 것을 해주고 있다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 베네수엘라를 매우 수익성이 있는 방식으로 재건할 것"이라며 "우리는 석유를 사용하고, 석유를 가져올 것"이라고 말했습니다.이어 "우리는 유가를 낮추고 있고, 베네수엘라가 절실히 필요로 하는 자금도 제공할 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 행정부는 전날 자국이 무기한 베네수엘라 생산 원유 대부분을 확보해 직접 판매한 뒤 베네수엘라에 수익을 '배분'하겠다는 구상을 공개한 바 있습니다.트럼프 대통령은 자국이 이미 베네수엘라의 제재 대상 원유를 확보해 미국을 위해 수익을 내기 시작했다고 언급하면서도 쇠퇴한 베네수엘라 석유 산업을 되살리는 데는 시간이 걸릴 수 있다고 인정했습니다.이어 미국이 군사적 압박을 유지하면서 베네수엘라를 정치적으로 지배하는 현 상황이 상당히 길어질 것이라고 내다봤습니다.그는 지금과 같은 상황이 1년 이상이 될 수 있느냐는 물음에 "훨씬 더 길어질 것"이라고 답했습니다.아울러 트럼프 대통령은 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행이 이끄는 베네수엘라 과도 정부와의 협력 관계를 잘 유지하고 있다고 강조했습니다.그는 "그들은 우리를 매우 존중하면서 대하고 있다"며 "그들은 우리가 필요하다고 느끼는 모든 것을 주고 있다"고 말했습니다.로드리게스 권한대행과 직접 통화했느냐는 물음에는 직답을 피하면서 "마코(루비오 국무장관)는 항상 그녀와 대화하고 있다. 우리는 그녀와, 또 그 행정부와 지속해 소통하고 있다는 점을 말해 줄 수 있다"고 답했습니다.