뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[글로벌D리포트] "우린 사고파는 물건 아니다"…성난 그린란드 주민들

김민표 기자
작성 2026.01.08 20:06 조회수
PIP 닫기
트럼프 미국 대통령이 연일 덴마크령 그린란드에 대한 야욕을 드러내자 그린란드 사회가 분노하고 있습니다.

군사력을 동원한 강제 병합은 물론 매입설에 대해서도 사고파는 물건이 아니라며 강하게 반발했습니다.

[니비 로싱/그린란드 의원 : 트럼프 대통령이 사업가라는 것을 알고 있지만, 그린란드는 제품이 아니고 우리는 국민입니다. 매우 진지하게 받아들여야 하며 존중받아야 합니다.]

미국에 병합될 경우 가족들이 어떻게 살아갈지 현실적인 고민을 하는 사람도 늘었습니다.

[클라우스 아이버슨/호텔 운영 : '아니타(아내)는 아이들 있는 덴마크에 가야 하나? 나는 여기에 머물러야 하나?' 더 나쁜 일이 발생하면 어떻게 살아야할지에 대해 매우 현실적인 생각을 합니다.]

이참에 독립을 준비해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다.

[주노 베르텔센/그린란드 의원 : 지금의 상황에서 우리는 독립의 가능성을 모색해야 합니다.]

덴마크령인 그린란드가 독립하려면 국민투표를 거쳐야 하는데, 지난해 여론 조사에서는 그린란드 주민 56%가 독립에 찬성하는 것으로 나타났습니다.

미국 병합에 대해서는 무려 85%의 주민이 반대하는 것으로 조사됐습니다.

덴마크에 속하는 것도 싫지만 미국인이 되는 건 더 싫다는 뜻으로 풀이됩니다.

프레데릭센 덴마크 총리는 미국이 무력으로 장악하면 나토 군사 동맹의 종말을 가져올 것이라고 경고했습니다.

[프레데릭센/덴마크 총리 : 미국이 다른 나토 회원국을 공격하면, 모든 것이 끝나는 것입니다.]

그린란드는 나토의 보호를 받고 있는데, 미국과 덴마크는 1949년 나토를 함께 창설한 원년 멤버입니다.

(취재 : 김민표, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지