검찰, 다중피해 범죄 집중 수사…535명 기소

검찰이 다중피해 범죄 사건 55건을 집중 수사해 4명을 구속하는 등 535명을 재판에 넘겼다고 밝혔습니다.서울중앙지검은 다중피해 범죄를 신속히 엄단하라는 정성호 법무부 장관의 지시에 따라 지난해 9월 대검찰청으로부터 다중피해범죄 집중수사팀(팀장 형사3과장 김용제)을 지원받아 수사해 왔습니다.대검 집중수사팀과 서울중앙지검 형사4·7부 등 5개 형사 부서 검사 17명과 수사관 27명이 6개월에서 2년 이상 장기화한 사건 55건을 처분했는데, 이 사건들로 인한 피해 규모는 약 5조 4천여 억 원에 이릅니다.주요 사례를 보면 NFT 매매 플랫폼을 이용해 93명의 피해자에게 약 108억 원을 편취한 혐의를 받는 해커 출신의 정보통신 업체 경영자 A 씨를 구속한 채 재판에 넘겼으며, 약 20만 명의 투자자로부터 3조 3천억 원을 받아 2천600억 원을 가로챈 불법 유사 수신업체 회장 B 씨도 구속 기소했습니다.또, 검찰은 '코인을 맡기면 40일 동안 수익 20%를 지급하고, 투자자를 소개하면 10일마다 2.5%씩 수익금을 받을 수 있다'고 투자자를 유인해 175억 원을 빼돌린 코인 다단계 업체 운영자 등 43명을 기소했습니다.검찰은 "앞으로도 전문적이고 철저한 수사를 통해 서민이 안전하게 경제 활동을 할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)