티파니 눈물→10CM "천재" 극찬…'베일드 컵', 아시아 보컬 국가 대항전 시작

세계 최초의 아시아 보컬 국가 대항전 '베일드 컵'이 첫 방송된다.



오는 11일(일) 첫 방송될 SBS '베일드 컵'은 오직 목소리만으로 실력을 겨루는 '세상에서 가장 공평한 오디션'이라는 타이틀로 기획 단계부터 화제를 모은 '베일드 뮤지션'의 글로벌 확장판이다. '베일드 뮤지션'을 통해 대한민국, 중국, 일본, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남, 몽골, 라오스까지 아시아 9개국에서 선발된 TOP3가 국가의 자존심을 걸고 펼치는 세계 최초 보컬 국가 대항전으로, 글로벌 프로젝트의 클라이맥스가 본격적으로 시작되는 것이다.



'베일드 컵' 첫 회에선 본격적인 시작에 앞서 모델 포스를 뽐내는 MC 이다희의 실루엣이 등장해 현장 분위기를 압도했다. 이후 이다희가 베일 너머 무대로 직접 등장하며 생긴 예기치 못한 당황스러운 상황에 모두 웃음이 터졌다는데, 과연 현장을 웃음으로 달군 MC 이다희의 등장 해프닝은 무엇일지 본 방송을 통해 확인할 수 있다.



보컬 국가 대항전인 만큼 차원이 다른 월드클래스 수준의 참가자들이 대거 등장해 모두가 귀를 의심한 상황 가운데, 이들을 심사해야 하는 막중한 책임을 맡은 심사위원들의 모습도 눈길을 끈다. K-pop을 이끌고 음원 차트를 점령해 온 한국 대표 글로벌 뮤지션 소녀시대 티파니 영, 10CM, 에일리, 폴킴, 헨리, 아이들 미연이 심사위원으로 뭉쳐 진심 어린 심사평과 날카로운 분석을 선보였다는 후문이다.



특히 '베일드 컵'을 통해 처음으로 오디션 프로그램의 심사위원석에 앉게 된 10CM는 "여기 심사위원들 중 가장 공정한 심사를 하겠다"며 냉정한 평가를 예고했지만, 거듭되는 실력자들의 무대에 "우승 후보 아니냐", "내가 부러워하는 모든 걸 갖고 있다"라며 무대마다 끊임없는 감탄을 이어갔다. 급기야 한 참가자의 무대를 보고는 한동안 말을 잇지 못하더니 "그냥 천재"라며 극찬을 쏟아냈다고 한다. 생애 첫 심사위원을 맡은 10CM를 완전히 무장 해제시킨 참가자는 어떤 국가일지 관심이 쏠린다.



이어 우위를 가리기 힘든 실력자들이 속출하는 가운데 유독 모두를 궁금하게 한 참가자들이 있다. 바로 심사위원 티파니 영과 에일리를 울게 한 참가자들로, 이들은 국가별 TOP3를 선발하는 최종 무대에서 폭발적인 감수성과 압도적인 실력으로 무대를 장악, 강력한 실력자의 등장을 예고했다.



또한 '고려인'이라는 닉네임으로 등장한 몽골 참가자의 무대도 관심이 집중된다. 가수 임영웅의 대표곡 중 하나인 '사랑은 늘 도망가'를 선곡해 티파니 영을 울컥하게 하며 감동을 선사한 데 이어 한국과 엮인 특별한 사연까지 공개해 모두를 놀라게 했다.



지난 '베일드 뮤지션'에서 독설 심사평으로 눈길을 끈 바 있던 심사위원 에일리는 이날 한 참가자의 무대가 끝난 후 "위험한 발언일 수 있다"라며 쉽사리 말을 꺼내지 못하는 모습을 보였다. 다른 심사위원들의 재촉에 에일리는 조심스레 마이크를 들었다는데 과연 어떤 심사평을 이어갔을지 궁금증을 자아낸다.



국가의 자존심을 걸고 펼치는 실력자들의 무대와 냉탕과 온탕을 오가는 심사평으로 잠시도 긴장을 늦출 수 없는 보컬 국가 대항전 '베일드 컵'은 오는 11일 일요일 오후 4시 30분에 SBS에서 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)