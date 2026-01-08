이 대통령 "에너지 대전환 준비해야…인재·인프라 속도 내달라"

▲ 이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(8일) "에너지 대전환을 착실하게 준비해 가야 한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 "에너지 문제에 관한 국제적 혼란을 여러분도 직접 보고 겪고 계실 것"이라며 이같이 주문했습니다.최근 글로벌 공급망 재편 흐름과 맞물려 원전이나 재생에너지 분야에서의 국제 경쟁이 격화하는 상황을 염두에 둔 발언으로 해석됩니다.실제로 일각에선 최근 미국의 베네수엘라 공격을 두고도 석유 등 에너지 패권 경쟁이 그 저변에 깔린 것 아니냐는 분석도 나오고 있습니다.이 대통령은 "미래의 에너지를 어떻게 준비하느냐, 우리가 세계적인 에너지 전환 흐름에 맞춰 어떻게 대비하느냐가 이 나라의 성장은 물론이고 운명까지 결정할 수 있다는 점을 직시하고 잘 준비해야 한다"고 거듭 강조했습니다.첨단산업 분야에 대해서도 "인공지능(AI) 대전환은 개별기업을 넘어 국가의 명운을 가르는 요소가 됐다. 관련 인재 확보 및 인프라 확충에 속도를 내달라"고 당부했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)