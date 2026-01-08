한국, 중·일 갈등 속 '새해 중국인 가장 많이 찾은 해외 여행지'

▲ 지난 4일 서울 종로구 경복궁에서 시민 및 외국인 관광객들이 수문장 교대식을 관람하고 있다.

중·일 관계 악화 속에 올 새해에 중국인들이 가장 많이 찾은 해외 여행지는 한국이었던 것으로 나타났습니다.현지 매체들은 중국 항공 데이터 항반관자 집계를 인용해 양력설인 위안단(1월 1일) 연휴를 낀 지난해 12월 29일부터 지난 4일까지 중국 본토발 왕복 항공편 상위 목적지 가운데 한국이 1천12편으로 1위를 차지했다고 보도했습니다.코로나19 확산 전인 2019년의 97.2% 수준으로 회복된 수치입니다.2위는 태국으로 862편, 3위는 일본으로 736편이 각각 운행된 걸로 집계됐습니다.중국 민항데이터분석시스템 자료에서도 지난달 30일부터 이달 5일까지 중국 본토발 해외 항공편 집계 결과 한국행 여행객이 1년 전 같은 기간 대비 30% 늘어난 33만 1천 명으로 가장 많았던 것으로 나타났습니다.반면 일본을 찾은 중국인 여행객은 한 해 전보다 33% 줄어 25만 8천 명에 머물렀고, 태국을 찾은 여행객도 14% 감소한 28만 5천 명으로 집계됐습니다.특히 한국은 중국 대학생들이 가장 선호하는 해외여행 목적지로 꼽혔으며, 2030 직장인 세대에서는 베트남 호찌민과 하노이의 인기가 높았습니다.지난해 1∼11월 한국을 방문한 중국 본토 관광객은 약 509만 명이었으며, 올해는 그 수가 700만 명에 이를 것으로 전망됩니다.중국 본토 관광객들의 일본 방문 수요가 위축되면서 대체지로 한국이 부상하는 현상이 지난해 연말부터 이어지는 것으로 해석됩니다.중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 타이완 유사시 개입을 시사하는 발언을 하자 이를 문제 삼아 자국민에 일본 방문 자제령을 내렸습니다.(사진=연합뉴스)