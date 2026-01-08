프로축구단 '용인FC' 창단…"지역 활성화 기대"

<앵커>



경기도 용인시 시민 프로축구단인 용인FC가 공식 출범했습니다. 시민들은 지역 경제가 활성화되는 계기가 되기를 기대하고 있습니다.



유영수 기자가 취재했습니다.



<기자>



용인특례시 시민 프로축구단 용인FC가 지난 4일 화려한 공식 창단식을 갖고 프로 무대를 향한 첫발을 내디뎠습니다.



창단식은 창단 선언과 비전 선포, 유니폼 공개와 선수단 소개 등의 순으로 진행됐으며, 시민 1천500여 명이 참석해, 뜨거운 응원의 박수를 보냈습니다.



용인FC는 '페어플레이로 승리하는 팀, 시민에게 행복을 주는 팀'을 비전으로 선포했습니다.



[이상일/용인특례시장·용인FC 구단주 : 용인FC가 활약하면 활약할수록 우리 시민들이 정서적으로 하나로 결집하고, 용인에 대한 사랑을 더욱더 해주시리라는 기대를 갖고 있습니다.]



올해부터 K리그2에 참가하는 용인FC는 2030년 K리그1 승격과, 아시아축구연맹 챔피언스리그 도전을 목표로 하고 있습니다.



[최윤겸/용인FC 감독 : 지금은 6위권까지도 도전해 봐도 되지 않을까, 신생팀으로서. 그러다 보면 또 플레이오프까지 거쳐서 승강까지도 노려볼 수 있는 상황인 것 같고요.]



시민들은 미르 스타디움의 활용과 함께, 지역경제 활성화를 기대하고 있습니다.



[이진희/용인시 삼가동 : 이동 인구가 있으면 많은 이들이 왔다 갔다 하니까 활력이 크게 생길 거고, 침체됐던 모든 부분이 활기 있게 돌아갈 것 같고.]



용인FC는 모두 26명의 1군 선수단으로 K리그 여정을 시작합니다.



(영상취재 : 인필성, 화면제공 : 용인시청)