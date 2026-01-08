[자막뉴스] 강아지 산책 중 갑자기 '푸슉!'…날아온 80cm 화살, 대체 누가?

밤늦은 시간 반려견과 함께 산책 중이던 여성 주변으로 화살이 날아드는 사건이 발생해 경찰이 용의자를 추적하고 있습니다.



어젯(7일)밤 11시 40분쯤 청주시 상당구 청소년광장에서 50대 여성 A 씨가 "누군가 화살을 쏜 것 같다"며 경찰에 신고를 접수했습니다.



A 씨는 당시 반려견과 함께 산책 중이었는데, "갑자기 이상한 소리가 나서 봤더니 옆에 화살이 꽂혀있었다"고 진술했습니다.



화살은 강아지로부터 1.5m, A 씨로부터 2.5m 떨어진 광장 화단에 꽂힌 채 발견됐습니다.



화살의 길이는 80cm로, 플라스틱 화살대에 금속 재질의 화살촉이 달린 것으로 확인됐습니다.



경찰은 해당 화살이 인명피해를 일으킬 수 있는 양궁용 화살인 것으로 추정하고 있습니다.



경찰은 주변 CCTV 영상 등을 분석한 결과, 사건 당시 약 70m 떨어진 곳에서 남성 2명이 활로 추정되는 물체로 화살을 쏘는 장면을 확인했습니다.



경찰은 이들을 유력한 용의자로 특정하고 신원 파악과 행방 추적에 나섰습니다.



