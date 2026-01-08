뉴스
[자막뉴스] 강아지 산책 중 갑자기 '푸슉!'…날아온 80cm 화살, 대체 누가?

신정은 기자
밤늦은 시간 반려견과 함께 산책 중이던 여성 주변으로 화살이 날아드는 사건이 발생해 경찰이 용의자를 추적하고 있습니다.

어젯(7일)밤 11시 40분쯤 청주시 상당구 청소년광장에서 50대 여성 A 씨가 "누군가 화살을 쏜 것 같다"며 경찰에 신고를 접수했습니다.

A 씨는 당시 반려견과 함께 산책 중이었는데, "갑자기 이상한 소리가 나서 봤더니 옆에 화살이 꽂혀있었다"고 진술했습니다.

화살은 강아지로부터 1.5m, A 씨로부터 2.5m 떨어진 광장 화단에 꽂힌 채 발견됐습니다.

화살의 길이는 80cm로, 플라스틱 화살대에 금속 재질의 화살촉이 달린 것으로 확인됐습니다.

경찰은 해당 화살이 인명피해를 일으킬 수 있는 양궁용 화살인 것으로 추정하고 있습니다.

경찰은 주변 CCTV 영상 등을 분석한 결과, 사건 당시 약 70m 떨어진 곳에서 남성 2명이 활로 추정되는 물체로 화살을 쏘는 장면을 확인했습니다.

경찰은 이들을 유력한 용의자로 특정하고 신원 파악과 행방 추적에 나섰습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
