트럼프, 콜롬비아 대통령과 통화…"역겨운 남자"라더니 "전화 감사"

▲ 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령에게 "마약을 수출한다"고 비난받은 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령이 백악관에 전화를 걸었습니다.트럼프 대통령은 현지시간 7일 트루스소셜 계정을 통해 "페트로 대통령이 마약 문제를 포함해 양국 간 이견에 대해 설명하겠다면서 전화를 걸어왔다"고 공개했습니다.이어 "그의 전화와 말투에 감사한다. 가까운 시일 내 만나기를 기대한다"고 밝혔습니다.양국 간 회담이 백악관에서 열릴 거라고도 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 좌익 게릴라 출신으로 반미성향인 페트로 대통령에 대해 불편한 감정을 숨기지 않았습니다.최근 군사 작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 직후 트럼프 대통령은 페트로 대통령을 향해 "코카인을 만들고 미국에 팔고 있다"고 몰아세웠습니다.또 콜롬비아를 "아주 병든 나라"라고 지칭하며 "코카인을 만들어 미국에 파는 것을 좋아하는 역겨운 남자가 이끌고 있는데 그는 아주 오래 그러지는 못할 것"이라고 위협했습니다.콜롬비아에서도 작전을 할 거냐는 질문에는 "좋은 생각"이라고 응답했습니다.트럼프 대통령이 며칠 만에 갑작스럽게 페트로 대통령에 대한 태도를 바꾼 배경은 정확히 확인되지 않았습니다.트럼프 대통령은 페트로 대통령이 전화를 걸어왔다는 사실과 그의 말투에 감사하다는 사실만 공개했을 뿐, 어떤 대화가 오갔는지는 소개하지 않았습니다.세계 최대 코카인 생산국인 콜롬비아는 전통적으로 중남미 지역에서 미국과 가장 가까운 국가로 꼽혔니다.하지만 지난 2022년 페트로 대통령 취임으로 콜롬비아 사상 최초의 좌파 정권이 출범하고 지난해 트럼프 대통령이 백악관에 복귀하며 양국 관계는 악화했습니다.페트로 대통령이 지난해 9월 유엔 총회 기간 뉴욕에서 친 팔레스타인 시위에 참석해 미국을 규탄하는 연설을 하자 트럼프 행정부는 그의 비자를 취소하기도 했습니다.미국은 마약 밀매를 이유로 페트로 대통령과 가족, 측근을 제재 명단에 올린 상태입니다.한편 페트로 대통령은 트럼프 대통령과 통화 전 마두로 대통령 체포에 대해 "주권을 침해한 혐오스러운 행위"라고 비난했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)