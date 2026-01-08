뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 6번 반려된 법카 수사…집요한 처벌 의지? 부실수사 증거?

SBS 뉴스
작성 2026.01.08 15:42 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김준일 시사평론가, 우상욱 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 회의 시간에 법카 결제

이훈기 / 더불어민주당 의원
"'김병기 배우자 법카 유용', 윤 정권서 수사…'봐주기 수사' 없었을 듯"

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
"김병기 배우자, 민간인이 동작구 세비 남용하고 횡령한 것"

● 수사 6차례 반려

이훈기 / 더불어민주당 의원
"6차례 반려에도 무혐의 처리된 결과는 존중해야…새 의혹은 신속히 조사해야"

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
"김경 출국, 경찰 수사 역량·의지에 의문"

● '징계 회의' 연기 요청

이훈기 / 더불어민주당 의원
"김병기 사건에 당·대통령까지 끌어들이는 건 어처구니없어"

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
"김병기 사건, 민주당 내 '돈공천' 빙산의 일각일듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지