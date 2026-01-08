[여담야담] 6번 반려된 법카 수사…집요한 처벌 의지? 부실수사 증거?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김준일 시사평론가, 우상욱 SBS 논설위원

● 회의 시간에 법카 결제



이훈기 / 더불어민주당 의원

"'김병기 배우자 법카 유용', 윤 정권서 수사…'봐주기 수사' 없었을 듯"



최은석 / 국민의힘 원내수석대변인

"김병기 배우자, 민간인이 동작구 세비 남용하고 횡령한 것"



● 수사 6차례 반려



이훈기 / 더불어민주당 의원

"6차례 반려에도 무혐의 처리된 결과는 존중해야…새 의혹은 신속히 조사해야"



최은석 / 국민의힘 원내수석대변인

"김경 출국, 경찰 수사 역량·의지에 의문"



● '징계 회의' 연기 요청



이훈기 / 더불어민주당 의원

"김병기 사건에 당·대통령까지 끌어들이는 건 어처구니없어"



최은석 / 국민의힘 원내수석대변인

"김병기 사건, 민주당 내 '돈공천' 빙산의 일각일듯"



