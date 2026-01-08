[여담야담] '윤 절연' 없는 사과에 공방 2라운드…한동훈 징계 초읽기

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 최은석 국민의힘 의원

● '쇄신안' 평가 '극과 극'



이훈기 / 더불어민주당 의원

"장동혁, 사과 진정성 보이려면 2차 특검 수용해야"

"국힘, 당명 변경은 소용 없어…해산 수준으로 거듭나야"



최은석 / 국민의힘 원내수석대변인

"장동혁 사과, 윤과의 관계 포괄적으로 포함한 것"

"국힘, 공천 혁신으로 민주당과 다르다는 것 보여줘야"



● "연대" 손짓에 '싸늘'



이훈기 / 더불어민주당 의원

"국힘·개혁신당, 통합해도 시너지 효과 없을 듯"



최은석 / 국민의힘 원내수석대변인

"국힘·개혁신당, 지향점 대동소이…큰 틀에서 양당 공조 가능"



