뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] '윤 절연' 없는 사과에 공방 2라운드…한동훈 징계 초읽기

SBS 뉴스
작성 2026.01.08 15:22 수정 2026.01.08 15:28 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 최은석 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● '쇄신안' 평가 '극과 극'

이훈기 / 더불어민주당 의원
"장동혁, 사과 진정성 보이려면 2차 특검 수용해야"
"국힘, 당명 변경은 소용 없어…해산 수준으로 거듭나야"

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
"장동혁 사과, 윤과의 관계 포괄적으로 포함한 것"
"국힘, 공천 혁신으로 민주당과 다르다는 것 보여줘야"

● "연대" 손짓에 '싸늘'

이훈기 / 더불어민주당 의원
"국힘·개혁신당, 통합해도 시너지 효과 없을 듯"

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
"국힘·개혁신당, 지향점 대동소이…큰 틀에서 양당 공조 가능"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지