온라인 광고 7.9% 늘고 방송 광고 5% 줄고…광고주들은 OTT 선호

▲ 국내 광고시장 추이

2024년 온라인 광고비가 8% 가까이 증가했지만, 방송 광고비는 5% 줄어든 것으로 나타났습니다.방송미디어통신위원회와 한국방송광고진흥공사가 발표한 2024년 국내 방송통신 광고비 시장 현황과 전망에 따르면, 온라인 광고비는 10조 1,011억 원으로 전년 대비 7.9% 증가했으며, 이에 반해 방송 광고비는 3조 2,191억 원으로 5% 감소했습니다.2024년 국내 방송통신광고비 총액은 국내총생산(GDP)의 0.75% 수준인 17조 1,263억 원으로 전년 대비 3.5% 증가했습니다.지난해는 17조 2,717억 원 수준으로 예상됩니다.2024년 매체별 광고비 점유 현황을 보면 온라인 광고비가 전체의 59.0%, 방송 광고비 18.8%, 신문·잡지 광고비가 11.6%, 옥외 광고는 7.4%로 집계됐습니다.방송 사업자별 광고비 증감 현황은 종합유선방송(SO)을 제외한 모 든 방송 사업자의 광고비가 줄었습니다.지난해 방송 광고비는 2조 7,744억 원으로 2024년 대비 13.8% 감소할 것으로 예측됐습니다.지난해 온라인 광고비는 전년 대비 6.1% 증가한 10조 7,204억 원이 될 것으로 전망됐습니다.지난해 신문·잡지 광고비는 전년 대비 0.1% 증가한 1조 9,889억 원, 옥외 광고비는 2.1% 증가한 1조 2,852억 원, 기타 광고비는 10.1% 감소한 5,028억 원이 될 것으로 예측됐습니다.이와 별도로 방미통위는 지난해 처음, 국내 153개 광고주를 대상으로 한 '온라인동영상서비스(OTT) 광고에 대한 업계 인식'을 조사했습니다.광고주가 OTT 광고를 선택하는 주요 요인은 '타깃 도달의 정확도(53.4%)', '매체 영향력(15.5%)', '브랜드·콘텐츠 적합성(10.3%)' 순인 것으로 나타났습니다.OTT 광고 후 만족도는 '매체 영향력(78.4점)', '매체 신뢰·안정성(75.4점)', '타깃 도달 정확도(72.4점)' 등에서 높게 나타났으며, '메시지 전달 완성도(65.5점)', '비용 효율성(63.4점)' 등은 비교적 낮았습니다.2024년 OTT 광고를 집행한 기업의 50%가 넷플릭스와 티빙에 광고를 실었으며 올해 OTT 광고 집행 계획이 있는 광고주의 65%가 넷플릭스를 꼽았습니다.(사진=방미통위 제공, 연합뉴스)