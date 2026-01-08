트럼프, '유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴' 서명

<앵커>



트럼프 미 대통령이 유엔 산하기구를 포함해서 66개 국제기구에서 일괄 탈퇴하는 각서에 서명했습니다. 백악관은 미국 이익에 반하는 기구에서 탈퇴한다고 밝혔는데, 미국 우선주의를 내세운 국제질서 해체를 몰아붙이고 있습니다.



곽상은 기자입니다.



트럼프 미국 대통령이 현지시간 7일 유엔 산하 31개 기구와 비유엔 35개 기구에서 미국이 탈퇴하는 내용의 대통령 각서에 서명했습니다.



유엔 경제사회국, 국제무역센터, 유엔민주주의기금, 유엔기후변화협약 등 평화와 인권, 기후, 무역 등과 관련한 기구 및 기금 31개가 탈퇴 대상 유엔 산하기구로 명시됐습니다.



비 유엔기구에는 기후변화에 관한 정부 간 협의체, 국제에너지포럼, 세계자연보전연맹 등 트럼프 대통령이 거부감을 보여온 단체와 협약들이 포함됐습니다.



트럼프 대통령은 국무부 보고서를 검토한 결과, "이들 기구에 회원으로 남아 있거나, 지원을 제공하는 것이 미국의 이익에 반한다고 판단했다"고 밝혔습니다.



또 "국무장관의 추가 조사 결과에 대한 검토를 계속 진행 중"이라며 추가 탈퇴 가능성도 시사했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 취임 직후 파리 기후변화협약과 세계보건기구 탈퇴를 선언했고, 유엔 인권이사회와 팔레스타인 난민구호기구, 유네스코에 대한 탈퇴도 결정한 바 있습니다.



백악관은 "미국 납세자들이 그동안 이들 기구에 수십억 달러를 냈다"며 이런 기구들에서 탈퇴함으로써 납세자의 돈을 절약하고, 그 자원을 다시 미국을 위해 쓰겠다고 강조했습니다.



미국 우선주의를 내세운 트럼프 행정부의 행보는 2차 대전 이후 미국이 앞장서 확립한 국제규범과 질서를 스스로 해체하고 있습니다.



