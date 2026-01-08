이 대통령 귀국…"중국에 '평화의 중재자' 역할 요청"

<앵커>



이재명 대통령이 중국 국빈방문을 마치고 어제(7일) 귀국했습니다. 이번 한중 정상회담에서 한반도 문제와 관련해, 이 대통령은 시진핑 국가주석에게 '평화의 중재자 역할'을 요청한 사실도 공개했습니다.



방중 마지막 날인 어제, 상하이에서 순방 기자간담회를 가진 이재명 대통령은 지난 5일 한중정상회담에서 우리는 북한과의 모든 통로가 막혀 있다면서 중국의 중재 역할을 요청했다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 우리는 노력하지만, 지금 현재는 완전히 차단된 상태라서 (중국이) 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다, 이렇게 얘기했습니다.]



이에 대한 시진핑 중국 국가주석의 답변도 직접 소개했습니다.



[이재명 대통령 : 시 주석께선 지금까지 노력을 평가하고, 인내심을 가질 필요가 있다고 얘기했습니다.]



국빈 방중 마지막 일정으로, 이 대통령은 어제 오후 상하이 임시정부 청사를 찾아 청사 건립 100주년 기념식에 참석했습니다.



이 대통령은 "순방 때마다 '보훈이 곧 외교'라는 말을 실감한다"며 과거 일제에 맞서 독립과 해방을 위해 함께 싸웠던 한국과 중국 간의 연대를 강조했습니다.



이어 이 대통령은 윤봉길 의사의 도시락 폭탄 투척 의거 현장인 루쉰공원을 방문한 사실도 SNS를 통해 공개했습니다.



이 대통령은 "힘의 논리가 아닌 존중의 정치, 대결이 아닌 협력의 외교가 필요하다"고 SNS에 썼는데, 혼란스러운 국제 정세 속 한중 간의 연대를 거듭 강조한 것으로 풀이됩니다.



이 대통령은 어젯밤 서울공항을 통해 귀국하며 올해 첫 정상외교였던 방중 일정을 마무리했습니다.



이 대통령은 오늘 오후 청와대 수석보좌관회의를 주재하며 국내 현안을 챙길 예정입니다.



