1월 아파트 분양전망지수 14.1p 상승…수도권 집값 상승 영향

이미지 확대하기

▲ 1월 아파트 분양전망지수

지난해 10·15 대책 시행 이후에도 최근 서울과 경기도 주요 지역 아파트값이 상승세를 이어가면서 이달 아파트 분양 전망이 개선됐습니다.주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 1월 전국 아파트 분양전망지수가 80.4로 전월 대비 14.1포인트 상승했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.분양전망지수가 100을 넘으면 분양 전망을 긍정적으로 보는 사업자가 더 많고, 100 미만이면 그 반대 상황이라는 의미입니다.수도권(89.2)은 전월 대비 22.1포인트 상승 전망돼 전국 평균을 웃돌았습니다.서울(97.1)은 15.3포인트, 경기(88.2)는 16.8포인트 각각 상승했고 인천(82.1)은 34.1포인트 올라 높은 상승폭을 기록했습니다.주산연은 "강력한 투기 억제 대책인 10·15 대책에도 최근 서울 핵심지역 집값 상승세가 주변 지역으로 확산하면서 분양시장에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 기대감에 따른 것으로 보인다"고 분석했습니다.비수도권(78.6) 분양전망지수도 전월 대비 12.5포인트 올랐습니다.광주(71.4)가 27.0포인트, 경남(85.7)이 19.0포인트, 제주(68.8)는 18.8포인트 오르는 등 전국적으로 상승 전망됐습니다.여전히 지수가 기준치(100)를 밑돌고 있어 분양 전망이 긍정적이지는 않지만, 공급 부족에 따른 신축 아파트의 희소성이 부각되고 매물 잠김 현상과 전세가격 상승 등으로 주택가격 상승 흐름이 지방으로 확대되면서 아파트 분양시장에 대한 기대심리가 일부 개선된 결과로 풀이됩니다.1월 분양가격 전망지수는 전월 대비 12.7포인트 오른 114.3으로 조사됐습니다.고환율 기조가 두 달가량 지속되면서 원화 약세에 따른 수입 건설자재 가격이 오르고 금리 상승에 따른 비용 부담이 늘어난 영향으로 분석됩니다.분양물량 전망지수(92.2)는 최근 수도권과 지방 광역시 집값 상승세 확산에 따른 분양 물량 확대 기대감으로 전월보다 7.8포인트 상승했습니다.반면 미분양 물량 전망지수는 4.7포인트 하락한 96.9로 나타났습니다.(사진=주택산업연구원 제공, 연합뉴스)