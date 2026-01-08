코스피, 한때 4,600선 돌파…또 사상 최고치

▲ 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 오전 코스피는 약보합으로 출발해 전날에 이어 다시 장중 4,600선을 넘었다.

코스피가 장중 상승 전환해 한때 4,600선을 넘어서며 역대 최고치를 경신했습니다.반면 코스닥지수는 하락 중입니다.오늘(8일) 오전 11시 13분 현재 코스피는 전장보다 45.39포인트(1.00%) 오른 4,596.45입니다.지수는 전장보다 19.60포인트(0.43%) 내린 4,531.46으로 출발해 보합권 내 등락하다 상승세로 돌아선 뒤 오름폭을 키우고 있습니다.한때 4,622.32까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치(4,611.72)를 경신하기도 했습니다.유가증권시장에서 개인이 3천217억 원 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 836억 원, 3천362억 원 매도 우위를 보이고 있습니다.외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 5천980억 원 순매수 중입니다.오늘 사상 최대인 지난해 4분기 실적을 공개한 삼성전자(0.85%)가 장중 상승 전환해 사상 최고치를 경신했으며, SK하이닉스(4.72%)도 오름폭을 키워 역대 처음 78만 원선을 넘었습니다.트럼프 행정부의 국방 예산 증가 기대에 한화에어로스페이스(8.91%), 현대로템(4.44%) 등 방산주가 일제히 오르고 있으며, 삼성바이오로직스(5.83%), HD현대중공업(5.03%), 두산에너빌리티(0.71%) 등도 강세입니다.반면 LG에너지솔루션(-1.48%), 현대차(-1.43%), 기아(-2.63%), 셀트리온(-0.47%), KB금융(-0.96%) 등은 하락 중입니다.(사진=연합뉴스)