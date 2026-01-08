뉴스
종각 지하도상가에 '스크린 파크골프장' 생긴다

유영규 기자
작성 2026.01.08 11:34 조회수
▲ 종각 지하도상가에 조성될 '스크린 파크골프장' 예상도

서울시는 작년 12월 종각 지하도상가 공실을 활용해 인공지능(AI) 기반 '스마트쉼터'를 조성한 데 이어 올해 3월까지 '스크린 파크골프장'을 추가로 조성한다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

종각 지하도상가 스마트쉼터는 총 26㎡(약 8평) 규모로 '상가 활성화 AI 존', '약자동행 스터디 존' 두 가지 테마 공간으로 조성됐습니다.

상가 활성화 AI 존에는 AI를 활용한 'AI 가상 피팅룸'이 설치됐습니다.

거울 앞에 서면 지하도상가에서 판매 중인 의류를 실제 착용하지 않고도 가상으로 입어볼 수 있는 시설입니다.

종각 지하도상가 '스마트쉼터' 내 'AI 가상 피팅룸'
▲ 종각 지하도상가 '스마트쉼터' 내 'AI 가상 피팅룸'

상인들이 고객과 상담할 수 있는 공간도 마련했습니다.

약자 동행 스터디 존은 학원가와 직장이 밀집한 지역 특성을 반영해 조성됐습니다.

책상과 의자, 무료 무선인터넷, 전원 콘센트를 갖춰 취업준비생과 직장인이 잠시 공부하거나 쉴 수 있는 열린 공간입니다.

스크린 파크골프장은 이달 공사에 들어가 3월 중 조성을 완료하고 운영을 시작할 예정입니다.

구체적인 개장 시점은 조성이 완료된 후 서울시설공단 누리집 등을 통해 안내합니다.

스크린 파크골프는 기존 파크골프의 규칙과 코스를 디지털 스크린과 센서로 구현한 도심형 실내 스포츠입니다.

날씨와 계절에 관계없이 짧은 시간에도 간편하게 즐길 수 있습니다.

조성될 스크린 파크골프장에는 전용 스크린 장비 4대가 설치되고, 초보자가 쉽게 이용할 수 있도록 기본 동작과 규칙을 설명하는 강의도 제공됩니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
