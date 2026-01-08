국민의힘 정책위의장에 정점식 의원…지명직 최고위원 조광한

▲ 정점식 감사원장(김호철) 임명 동의에 관한 인사청문특별위원회 위원장(가운데)과 여야 의원들이 30일 국회에서 열린 감사원장 인사청문 특위 전체 회의에서 김호철 감사원장 후보자에 대한 인사 청문보고서를 채택하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 공석인 정책위의장에 경남 3선 정점식 의원을 내정했습니다.또 지명직 최고위원에 수도권 원외 인사인 조광한 경기 남양주병 당협위원장을 임명했습니다.국민의힘은 오늘(8일) 최고위원회의에서 이 같은 당직 인선을 결정했다고 최보윤 수석대변인이 브리핑에서 밝혔습니다.정책위의장은 지방선거 정책과 공약을 주도하는 핵심 요직입니다.조만간 열릴 의원총회 추인을 받아 정식 임명될 예정입니다.정 의원은 2024년 '황우여 비상대책위원회' 시절에 이어 이번이 두 번째 정책위의장입니다.지난 대선 패배 직후 '송언석 비대위원장' 체제에서 사무총장도 지냈습니다.검사 출신의 정 의원은 윤 전 대통령 재임 당시 당내 친윤계 일원으로 꼽혔습니다.조광한 신임 최고위원은 '수도권 원외 호남 출신' 인사입니다.더불어민주당 소속 남양주시장이었을 때 당시 경기지사였던 이재명 대통령과 공개적으로 대립각을 세워오다 2022년 민주당을 탈당했습니다.이듬해 9월 '이재명 저격수'라 불리며 국민의힘에 입당했습니다.2024년 총선 때 한동훈 비대위원장 체제에서 경기 남양주병 지역에 공천받아 출마했으나 낙선했습니다.당 대표 특보 단장에는 부산 초선 김대식 의원이 임명됐습니다.김 의원은 최근까지 초선 의원 모임 대표를 맡았었습니다.장 대표는 또한 당 대표 정무실장직을 신설하고 언론인 출신 비례대표 김장겸 의원을 임명했습니다.당 대표 비서실장과 역할을 분담해 대표를 보좌하고 정무적 조언을 하는 역할을 맡게 됩니다.장 대표는 이날 최고위 논의를 거쳐 호선으로 선출된 윤민우 신임 윤리위원장을 임명했습니다.또 신임 윤리위원 7명 중 3명이 사퇴함에 따라 2명을 새로 임명했습니다.(사진=연합뉴스)