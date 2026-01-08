뉴스
인천시·인천경제청, 미 CES서 '인공지능 AI 도시 인천' 비전 공개

송인호 기자
인천시·인천경제청, 미 CES서 '인공지능 AI 도시 인천' 비전 공개
▲ 인천-IFEZ(인천경제자유구역) 홍보관

미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES에서 인천경제자유구역청이 '인공지능 AI 도시' 비전을 소개했습니다.

인천경제청은 미 라스베이거스 컨벤션센터 AI존에 '인천과 인천경제자유구역 홍보관'을 조성해 도시 혁신 방향을 발표했습니다.

홍보관은 시민 생활 서비스를 고도화하는 '삶터', AI 스마트 리빙존을 비롯해 산업 현장 혁신 '일터'(AI 이노베이션 허브존)와 콘텐츠·경험 창조 '놀이터'(AI 크리에이티브 시티존)로 구성됐습니다.

인천경제청은 이곳에서 도시 생활과 산업, 문화 전반에 적용되는 AI 기반 도시 서비스와 혁신 모델을 선보이면서 지속 가능한 도시 미래상을 제시했습니다.

인천경제청은 전 세계 도시·산업 전문가가 참여하는 '글로벌 AI 시티 포럼'을 진행하면서 차세대 AI 도시 전략과 협력 방향도 공유했습니다.

앞서 인천시는 도시 비전을 담은 영상인 '미래의 아이들에게'를 행사 현장에서 전 세계 최초로 공개했습니다.

이 영상에는 '세계 10대 도시 인천'을 핵심 주제로, 미래 세대의 일상을 중심에 두고 인천이 지향하는 도시의 중·장기 발전 방향이 담겼습니다.

또 해당 영상은 인천공항과 인천항을 기반으로 한 국제적 연결성과 미래 산업과 도시 기능, 문화 콘텐츠가 어우러진 인천의 역할과 성장 가능성을 입체적으로 조명했습니다.

유정복 인천시장은 "앞으로도 인천이 글로벌 AI 선도 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

(사진=인천경제자유구역청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
송인호 기자 사진
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

