홀란, 맨시티 통산 150호 골…팀은 브라이턴과 1-1 무승부

편광현 기자
작성 2026.01.08 10:45 조회수
홀란, 맨시티 통산 150호 골…팀은 브라이턴과 1-1 무승부
▲ 노르웨이의 엘링 홀란이 2026 북중미 월드컵 유럽 예선 중 노르웨이와 에스토니아의 경기 승리 후 축하하고 있다.

잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티의 골잡이 엘링 홀란이 프리미어리그(EPL) 통산 3만 5,000번째 득점의 주인공이 됐습니다.

홀란은 오늘(한국시간 8일) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 브라이턴과의 2025-2026 EPL 21라운드 홈 경기에서 전반 41분 페널티킥으로 선제골을 터뜨렸습니다.

맨시티는 후반 15분 동점 골을 허용하며 브라이턴과 1대 1로 비겨 3경기 연속 무승부의 아쉬움을 남겼습니다.

최근 9경기 연속 무패를 이어간 맨시티는 한 경기를 덜 치른 선두 아스널과의 승점 차를 5로 줄이는 데 만족해야 했습니다.

전반 38분 제레미 도쿠가 얻어낸 페널티킥 상황에서 홀란이 키커로 나서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들며 기선을 제압했습니다.
EPL 통산 3만5천호골 주인공이 된 엘링 홀란 (사진=옵타 SNS 캡처, 연합뉴스)

홀란의 이번 득점은 1992년 출범한 EPL 통산 3만 5,000호 골로 기록됐습니다.

앞서 EPL 1호 골은 브라이언 딘, 1만 호 골은 레슬리 퍼디낸드, 2만 호 골은 마크 올브라이턴, 3만 호 골은 크리스 우드가 작성한 바 있습니다.

이와 함께 홀란은 2022년 맨시티 입단 이후 공식전 173경기 만에 통산 150골을 뽑아내는 기쁨도 맛봤습니다.

하지만 맨시티는 홀란의 선제골을 지키지 못하고 후반 15분 브라이턴의 미토마 가오루에게 동점 골을 내주며 무승부에 그쳤습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
편광현 기자
편광현 기자페이지 바로가기

