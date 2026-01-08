뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2024년 '스포츠산업 매출액' 84조 7천억 원…전년 대비 4.5% 증가

서대원 기자
작성 2026.01.08 10:44 수정 2026.01.08 10:45 조회수
2024년 '스포츠산업 매출액' 84조 7천억 원…전년 대비 4.5% 증가
▲ 프로야구 관중석 모습

2024년 기준 '스포츠산업 매출액'이 84조 7천억 원으로 집계됐습니다.

문화체육관광부(이하 문체부)는 2024년 기준 스포츠 산업 조사 주요 결과를 오늘(8일) 발표했습니다.

이 조사는 스포츠산업 진흥법 제7조 및 통계법 제18조에 따른 국가 승인통계조사로 스포츠산업 규모와 경영 실태 현황을 파악하기 위해 2010년부터 시행하고 있습니다.

2024년 기준 스포츠산업 매출액은 84조 7천억 원으로 전년 81조 원보다 4.5% 늘었습니다.

이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행으로 위축됐던 산업 규모가 2020년 이후 5년 연속 성장세를 이어가며 역대 최대치를 기록한 결과입니다.

스포츠산업 종사자 수는 48만 9천 명으로 전년 대비 6.7% 늘었고, 사업체 수도 13만 1천764개로 전년 대비 4.4% 증가했습니다.

업종별로는 스포츠용품업 매출이 6.4% 늘어 가장 높은 성장률을 기록했고, 스포츠서비스업은 3.6%, 스포츠 시설업은 2.6%의 성장률을 보였습니다.

용품업 내에서는 스포츠 관련 무점포 소매업 (온라인 판매)이 15.8%, 운동 및 경기 용구 소매업이 8.0%, 스포츠 의류 소매업이 7.4% 증가해 유통 분야가 매출 성장을 주도했습니다.

서비스업 내에서는 스포츠 에이전트업이 48.3%나 매출이 늘었고, 스포츠 경기업은 28.2%, 스포츠 여행업 13.1%씩 매출 증가를 기록했습니다.

문체부는 업계 자금 경색을 해소하고 투자를 활성화하기 위해 금융지원 예산을 역대 최대 규모인 2천883억 원으로 편성했습니다.

또 연구개발 예산을 2025년 8억 원에서 2026년 65억 원으로 크게 늘려 스포츠 분야 인공지능과 디지털 전환을 지원할 계획입니다.

이번 조사는 전국 13만 1천764개 기업 중 1만 4천 개 표본을 대상으로 방문과 팩스, 전자우편 조사를 병행해 실시했습니다.

세부적인 조사 결과는 이달 중에 문체부 인터넷 홈페이지에 게시할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지