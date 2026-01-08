2024년 '스포츠산업 매출액' 84조 7천억 원…전년 대비 4.5% 증가

▲ 프로야구 관중석 모습

2024년 기준 '스포츠산업 매출액'이 84조 7천억 원으로 집계됐습니다.문화체육관광부(이하 문체부)는 2024년 기준 스포츠 산업 조사 주요 결과를 오늘(8일) 발표했습니다.이 조사는 스포츠산업 진흥법 제7조 및 통계법 제18조에 따른 국가 승인통계조사로 스포츠산업 규모와 경영 실태 현황을 파악하기 위해 2010년부터 시행하고 있습니다.2024년 기준 스포츠산업 매출액은 84조 7천억 원으로 전년 81조 원보다 4.5% 늘었습니다.이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행으로 위축됐던 산업 규모가 2020년 이후 5년 연속 성장세를 이어가며 역대 최대치를 기록한 결과입니다.스포츠산업 종사자 수는 48만 9천 명으로 전년 대비 6.7% 늘었고, 사업체 수도 13만 1천764개로 전년 대비 4.4% 증가했습니다.업종별로는 스포츠용품업 매출이 6.4% 늘어 가장 높은 성장률을 기록했고, 스포츠서비스업은 3.6%, 스포츠 시설업은 2.6%의 성장률을 보였습니다.용품업 내에서는 스포츠 관련 무점포 소매업 (온라인 판매)이 15.8%, 운동 및 경기 용구 소매업이 8.0%, 스포츠 의류 소매업이 7.4% 증가해 유통 분야가 매출 성장을 주도했습니다.서비스업 내에서는 스포츠 에이전트업이 48.3%나 매출이 늘었고, 스포츠 경기업은 28.2%, 스포츠 여행업 13.1%씩 매출 증가를 기록했습니다.문체부는 업계 자금 경색을 해소하고 투자를 활성화하기 위해 금융지원 예산을 역대 최대 규모인 2천883억 원으로 편성했습니다.또 연구개발 예산을 2025년 8억 원에서 2026년 65억 원으로 크게 늘려 스포츠 분야 인공지능과 디지털 전환을 지원할 계획입니다.이번 조사는 전국 13만 1천764개 기업 중 1만 4천 개 표본을 대상으로 방문과 팩스, 전자우편 조사를 병행해 실시했습니다.세부적인 조사 결과는 이달 중에 문체부 인터넷 홈페이지에 게시할 예정입니다.(사진=연합뉴스)