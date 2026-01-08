2024년 '스포츠산업 매출액' 84조 7천억 원…전년 대비 4.5% 증가

▲ 프로야구 관중석 모습
2024년 기준 '스포츠산업 매출액'이 84조 7천억 원으로 집계됐습니다.
문화체육관광부(이하 문체부)는 2024년 기준 스포츠 산업 조사 주요 결과를 오늘(8일) 발표했습니다.
이 조사는 스포츠산업 진흥법 제7조 및 통계법 제18조에 따른 국가 승인통계조사로 스포츠산업 규모와 경영 실태 현황을 파악하기 위해 2010년부터 시행하고 있습니다.
2024년 기준 스포츠산업 매출액은 84조 7천억 원으로 전년 81조 원보다 4.5% 늘었습니다.
이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행으로 위축됐던 산업 규모가 2020년 이후 5년 연속 성장세를 이어가며 역대 최대치를 기록한 결과입니다.
스포츠산업 종사자 수는 48만 9천 명으로 전년 대비 6.7% 늘었고, 사업체 수도 13만 1천764개로 전년 대비 4.4% 증가했습니다.
업종별로는 스포츠용품업 매출이 6.4% 늘어 가장 높은 성장률을 기록했고, 스포츠서비스업은 3.6%, 스포츠 시설업은 2.6%의 성장률을 보였습니다.
용품업 내에서는 스포츠 관련 무점포 소매업 (온라인 판매)이 15.8%, 운동 및 경기 용구 소매업이 8.0%, 스포츠 의류 소매업이 7.4% 증가해 유통 분야가 매출 성장을 주도했습니다.
서비스업 내에서는 스포츠 에이전트업이 48.3%나 매출이 늘었고, 스포츠 경기업은 28.2%, 스포츠 여행업 13.1%씩 매출 증가를 기록했습니다.
문체부는 업계 자금 경색을 해소하고 투자를 활성화하기 위해 금융지원 예산을 역대 최대 규모인 2천883억 원으로 편성했습니다.
또 연구개발 예산을 2025년 8억 원에서 2026년 65억 원으로 크게 늘려 스포츠 분야 인공지능과 디지털 전환을 지원할 계획입니다.
이번 조사는 전국 13만 1천764개 기업 중 1만 4천 개 표본을 대상으로 방문과 팩스, 전자우편 조사를 병행해 실시했습니다.
세부적인 조사 결과는 이달 중에 문체부 인터넷 홈페이지에 게시할 예정입니다.
(사진=연합뉴스)
