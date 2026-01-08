뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 윗층서 정체불명 "쿵쿵" 소리…항의하자 "너가 내 뇌 해킹했지?"

SBS 뉴스
작성 2026.01.08 11:09 조회수
PIP 닫기
아파트 천장에서 바닥을 무언가로 내려찍는 듯한 소리가 울립니다.

[쿵쿵. 쿵. 쿵쿵.]

정체를 알 수 없는 기계음도 1분 넘게 이어집니다.

[지이잉]

지난해 6월부터 밤낮을 가리지 않고 불규칙하게 이어진 소음에 아랫집에 사는 A 씨 가족은 큰 고통을 호소하고 있습니다.

한 달 전 이사 온 윗집 여성이 찾아와 나를 도청하냐는 말을 하고 간 뒤 정체불명의 소음이 시작됐다고 A 씨는 주장합니다.

[A 씨 : 밤새 자기네들을 도청하는 소리가 들려서 잠을 못 자겠다는 거예요. 들어오셔서 보셔도 된다 했는데 혼자 뭐라고 하시더니 그냥 가시더라고요.]

A 씨를 더 놀라게 한 건 최근 SNS에 올라온 글입니다.

윗집 여성으로 추정되는 작성자가 아랫집에서 뇌 해킹 기술로 자신을 도청하고 있다며 글을 올린 겁니다.

해당 글에는 A 씨가 사는 아파트 동,호수와 이름까지 언급됐습니다.

[A 씨 : 메타버스라는 사이버 범죄 조직단이라고 뇌를 조정해서 자기가 1호 피해자라고. (아이들이) 하루 종일 집에 있어야 되는데 사실 어떻게 언제 찾아 올지도 모르겠고.]

A 씨의 신고를 받은 경찰은 A 씨에게 스마트 워치를 지급하고 윗집 여성이 쓴 것으로 추정되는 글이 인터넷 명예훼손에 해당하는지 수사에 나섰습니다.

윗집 여성의 남편은 아파트를 찾은 공주시 보건소 담당자에게 아내가 정신 질환 병력이 있다며 최근 약을 제때 복용했는지 알 수 없다고 답변한 것으로 전해졌습니다.

공주시 보건소는 윗집 여성의 보호자인 남편을 설득해 여성을 입원시켜 치료하기로 했습니다.

(취재: TJB 오인균, 영상취재: TJB 최운기, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지