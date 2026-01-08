개혁신당 "장동혁 사과, 아직도 국민 앞에서 줄타기…쇄신안은 반쪽짜리"

▲ 천하람 개혁신당 원내대표

개혁신당이 장동혁 국민의힘 대표의 비상계엄 사과를 두고 "아직까지도 국민 앞에서 줄타기를 하고 있다"고 비판했습니다.천하람 개혁신당 원내대표는 오늘(8일) 열린 최고위원회의에서 "만시지탄이지만 지금이라도 사과한 것은 의미 있다고 평가한다"면서도 "윤석열 전 대통령과 윤핵관 세력과의 절연을 명시적으로 밝히지 않고 있다"고 지적했습니다.천 원내대표는 "비상계엄에 대해 사과한 것이 진정성이 있다면 윤석열과 윤어계인 세력과의 단절은 선택이 아닌 필수"라며 "국민의힘에 실망한 국민들에게 개혁신당이 더욱 탁월한 대안이 될 수 있도록 지방선거 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.주이삭 최고위원도 "국민의힘 장동혁 대표가 발표한 쇄신안은 솔직히 반쪽짜리에 그쳤다"며 "책임의 주체와 방식은 여전히 모호하고, 선거를 앞두고 반복되어 온 일종의 선언적 쇄신에서 크게 벗어났다고 보기도 어렵다"고 말했습니다.천 원내대표는 최고위원회의 후 기자들과 만난 자리에서 범보수 연대 가능성을 묻는 질문에 "이준석 대표가 국민의힘과 아주 강력한 경쟁을 하겠다고 말씀드린 바가 있다"며 "이미 개혁신당 지방선거 열차는 출발한 상황이라 국민의힘과 연대는 전혀 고려하고 있지 않다"고 말했습니다.그러면서 "국민의힘 내부 사정이 복잡할 수 있지만 국민들은 그 복잡한 사정을 이해해주지 않는다"며 "아직 윤어게인과 단절하지 않는 상황이 납득이 되지 않기 때문에 국민의힘과 연대는 생각하고 있지 않다"고 덧붙였습니다.앞서 개혁신당은 어제 6.3 지방선거 공천 접수를 개시했습니다.개혁신당은 "공천 신청, 심사, 평가 등 전 과정을 온라인으로 일원화하고, 공천 과정에서 오프라인·개별 접촉에 의존해온 기존 방식에서 벗어나겠다"며 "공천의 방향을 비효율, 로비, 기탁금이 없는 '3무(無) 공천'으로 잡았다"고 밝혔습니다.