강원 속초시 고향사랑기부금 11억 6천3백만 원…역대 최고 실적

▲ 속초시 '고향사랑기부' 현수막

강원 속초시의 지난해 고향사랑기부금이 역대 최대 실적인 11억 6천300만 원을 기록했습니다.이는 한 해 전 보다 45% 증가한 수치로, 2023년 제도 시행 이후 누적 모금액은 24억 원을 돌파했습니다.시는 해마다 모금액이 꾸준히 늘면서 제도가 안정적으로 정착됐다고 보고 있습니다.지난해 시가 실시한 설문조사 결과 기부 참여 동기를 묻는 항목에 응답자의 45%가 '속초 여행을 왔다가 속초가 좋아져서'라고 답해 가장 높은 비중을 차지했고, 뒤이어 답례품이 좋아서 26%, SNS 이벤트 홍보를 통해 참여 20%, 속초가 고향이라서 9% 순이었습니다.이같은 결과는 속초 관광을 통해 형성된 지역에 대한 호감과 지역 특색을 살린 경쟁력 있는 답례품이 기부 참여로 자연스럽게 이어지고 있다는 분석입니다.답례품 가운데 속초 사랑 상품권은 모두 1천52건으로 가장 많았습니다.이는 고향사랑기부 제도가 지역경제 선순환 구조에 기여했음을 입증하는 사례로 평가됩니다.고향사랑기부금의 활용 방안을 묻는 질문에는 관광 기반시설 확충과 다양한 체험형 여행 상품 개발, 문화시설 확충, 관광객 편의시설 증진 등 기부자들의 특성을 반영한 의견이 다수를 차지했습니다.이와 함께 아동과 청소년 돌봄 및 교육 지원사업, 취약계층 지원, 어린이 놀이시설 확충 등 시민 생활과 밀접한 분야에 대한 요구가 나왔습니다.시는 이번 설문조사 결과를 기금 사업 발굴에 적극 반영할 방침입니다.이병선 속초시장은 "전국 각지에서 속초를 응원하고 사랑하는 기부자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "투명한 기금 운용과 시민이 체감할 수 있는 기금사업 발굴에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.한편, 속초시는 지난해 11월 열린 제1회 SBS고향사랑기부대상 시상식에서 제주도, 안성시, 완도군과 함께 대상을 받은 바 있습니다.(사진=속초시 제공, 연합뉴스)