경찰 꾸물대는 사이…의혹 핵심들 메신저 탈퇴·전화 교체 정황

경찰이 더불어민주당 김병기 의원과 무소속 강선우 의원의 공천헌금 의혹 수사에 좀처럼 속도를 내지 못하는 상황에서 의혹에 연루된 핵심 인물들이 메신저를 재가입하거나 휴대전화를 교체한 정황이 나타나고 있습니다.오늘(8일) 언론 취재를 종합하면 강 의원에게 1억 원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원은 전날 밤 텔레그램에 재가입한 것으로 알려졌습니다.김 시의원의 번호를 저장한 사용자에게 신규 가입 메시지가 뜬 것입니다.김 시의원은 이전까지 텔레그램을 사용하고 있던 상황이었습니다.이 때문에 한 차례 탈퇴한 뒤 재가입했을 가능성이 거론됩니다.기존 대화 내역 삭제를 꾀한 게 아닌지 의심되는 대목입니다.카카오톡상에도 전날 밤 김 시의원이 새 친구 목록에 등장했습니다.이 또한 연락처나 아이디를 이용해 새로 친구추가를 하거나, 이용자가 카카오톡에서 탈퇴 후 재가입 시 연락처를 이미 아는 사람에게 안내되는 알림입니다.김병기 의원이 전 동작구의원들로부터 공천헌금을 받거나 돌려줄 때 역할을 한 것으로 지목된 이 모 동작구의원 역시 최근 휴대전화를 교체한 정황이 나타난 것으로 전해졌습니다.애플 'i메시지' 상태 등으로 미뤄볼 때 안드로이드 기반 휴대전화에서 아이폰으로 기기를 변경한 것으로 추정된다는 것입니다.통상 휴대전화 통신조회가 가능한 기간은 1년입니다.강 의원 사건은 2022년, 김 의원 사건은 2020년이기에 해당 기간의 통신 내역은 존재하지 않을 것으로 보입니다.이 때문에 당시 사건 관련자 간의 통화나 메시지 등을 확보하려면 실물 휴대전화나 PC가 필요한데, 핵심 인물들이 과거 기록을 지우는 상황이 이어지는 셈입니다.현재 김 의원과 관련된 의혹은 서울경찰청 공공범죄수사대에서 도맡고 있습니다.수사력을 집중해 진행하겠다는 취지였지만, 이번 논란이 불거진 지 약 열흘이 지나도록 고발인 조사 등 초기 수사단계를 벗어나지 못하고 있습니다.실물 증거 확보를 위한 압수수색과 같은 강제수사까지는 시일이 걸릴 것으로 보이면서 일각에서는 '늑장 수사'라는 비판도 나옵니다.경찰 관계자는 "의혹이 워낙 많아 기초 조사에도 시간이 계속 소요되는 상황"이라고 설명했습니다.