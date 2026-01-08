김태훈 정교유착 합수본부장 "지위고하 막론하고 의혹 실체 규명"

▲ 통일교와 신천지 등 특정 종교단체가 정치권에 영향을 끼쳤다는 내용의 '정교유착' 의혹을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부 김태훈 본부장이 8일 서울 서초구 서울고검으로 출근하고 있다.

김태훈 정교유착 비리 합동수사본부장(서울남부지검장)은 오늘(8일) "지위고하를 막론하고 좌고우면 없이 증거가 가리키는 방향대로 의혹의 실체를 규명하겠다"고 밝혔습니다.김 본부장은 이날 오전 합수본 사무실이 꾸려질 서울고검 청사로 처음 출근하면서 이같이 말했습니다.김 본부장은 "본부장으로서 무거운 책임감을 느끼고 있다"며 "검찰과 경찰이 잘 협력해서 국민들께서 원하는 결과 내놓을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설명했습니다.통일교, 신천지 의혹 가운데 우선순위를 어디에 두고 있느냐는 질문에는 "아직 검토 중이고 수사단 준비가 아직 끝나지 않아 차차 논의할 예정"이라고 답했습니다.앞서 이재명 대통령은 지난달 30일 정교 유착 의혹과 관련해 특별수사본부, 합동수사본부 등 구체적인 방식을 거론하면서 검찰과 경찰의 수사를 지시했습니다.당시 이 대통령은 "여든 야든 지위고하를 막론하고 다 수사해서 진상을 규명하고 책임질 것은 책임을 물어야 이런 일이 다시는 안 생길 것"이라며 "특검만 기다릴 수 없으니 특수본을 (만들거나) 경찰과 검찰이 같이 합동수사본부를 만들든 따로 하든 (검토하라)"라고 주문했습니다.이후 일주일 만인 그제(6일) 검찰과 경찰은 협의를 거쳐 김태훈 지검장을 본부장으로 하는 합수본을 구성했다고 밝혔습니다.부본부장에는 대검 임삼빈 공공수사기획관(차장검사급)과 전북경찰청 수사부장 함영욱 경무관이 각각 임명됐습니다.김정환 서울남부지검 금융조사2부장과 이한울 창원지검 밀양지청장도 수사팀에 합류했습니다.총 47명 규모로 꾸려지는 합수본은 서울고검과 서울중앙지검에 설치됩니다.검찰에서는 김 본부장, 임 부본부장, 부장검사 2명, 검사 6명, 수사관 15명 등 25명이 투입됩니다.경찰에서는 함 부본부장과 총경 2명(임지환 용인서부서장, 박창환 경찰청 중수과장), 경정 이하 수사관 19명 등 총 22명이 파견됐습니다.합수본은 통일교 외에도 신천지 등 종교 단체가 정계 인사들에게 금품을 제공하고 선거에 개입했다는 정교 유착 의혹에 대해 수사할 방침입니다.검찰은 송치 사건 등에 대한 수사와 기소, 영장심사 및 법리 검토를, 경찰은 사건 수사와 영장 신청, 사건 송치 등을 맡게 됩니다.합수본은 이날부터 인력 배치와 사건 기록 이첩 등을 논의하면서 수사 개시 준비에 속도를 낼 계획입니다.(사진=연합뉴스)