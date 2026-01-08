'AI 강자' 구글, 시총 2위로…6년여 만에 애플 제쳐

▲ 애플, 구글

AI 즉 인공지능 시대의 새로운 강자로 떠오르고 있는 구글이 최근 주가 상승세에 힘입어 애플을 제치고 시가총액 2위로 올라섰습니다.현지시간 7일 뉴욕증시에서 구글의 모회사인 알파벳 클래스 C주는 하루 전보다 2.52% 오른 322.47달러에 마감했습니다.이날 종가 기준 시가총액은 3조 8천912억 달러, 우리 돈 5천644조 원 규모로 3조 8천470억 달러를 기록한 애플을 누르고 시총 2위에 올랐습니다.애플 주가는 이날 0.77% 하락했습니다.시총 순위에서 알파벳이 애플을 넘어선 건 2019년 이후 처음이라고 미 경제매체 CNBC 등은 전했습니다.알파벳이 미국에서 두 번째로 가치 있는 기업이 된 것도 2018년 2월 26일 이후 약 8년 만에 처음입니다.시총 1위 기업은 여전히 엔비디아로, 이날 종가 기준 시총은 4조 5천969억 달러를 기록했습니다.구글 알파벳과 애플의 시총 순위 역전은 인공지능 시대의 주도권 교체를 알리는 신호라고 현지 매체들은 지적했습니다.구글은 치열한 AI 경쟁에서 선두 주자로 부상해 관련 생태계의 거의 모든 영역으로 영향력을 확장하면서 지난해 주가가 65%가량 상승했습니다.구글이 개발한 AI 모델 제미나이가 시장에서 강력한 입지를 다진 데 더해 구글이 자체 설계한 AI 칩 'TPU'(텐서프로세서유닛)까지 잠재력을 인정받으면서 엔비디아의 시장까지 잠식할 수 있단 전망이 나오고 있습니다.반면 애플은 AI 경쟁에서 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있으며, 지난해 선보일 예정이었던 차세대 시리(Siri) AI 서비스도 출시를 연기했습니다.