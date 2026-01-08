서울 '국평' 분양가 19억 넘었다…전국 평균도 7억 넘어

지난해 서울 민간 아파트 분양 시장에서, 이른바 '국민평형'으로 불리는 전용면적 84㎡의 평균 분양 가격이 처음으로 19억 원을 넘은 것으로 나타났습니다.



오늘(8일) 부동산 분양 평가사 리얼하우스가 청약홈 데이터를 분석한 결과, 지난해 서울에서 공급된 민간 아파트 전용 84㎡의 평균 분양가는 19억 493만 원으로 집계됐습니다.



12개월간 신규 분양 단지를 기준으로 산출한 평균치로, 리얼하우스가 2021년 관련 조사를 시작한 이후 처음으로 19억 원을 돌파했습니다.



전국 기준으로도 분양가는 처음으로 7억 원을 넘었습니다.



지난해 전국에서 신규 분양된 아파트 전용 84㎡의 평균 분양가는 7억 1천308만 원으로 집계됐습니다.



지역별로 보면 서울이 19억 493만 원으로 가장 높았고, 대전이 9억 2천502만 원으로 뒤를 이었습니다.



이어 경기 9억 586만 원, 부산 8억 4천99만 원, 대구 8억 2천872만 원 순으로 나타났습니다.



전용면적 59㎡의 경우에도 분양가 상승 흐름이 이어졌습니다.



지난해 전용 59㎡ 아파트의 평균 분양 가격은 서울 14억 991만 원, 전국 평균은 5억 2천607만 원으로 집계됐습니다.



아파트 공급 감소 흐름도 더욱 뚜렷해진 것으로 나타났습니다.



지난해 전국 민간 아파트 분양 물량은 11만 9천392가구로, 12만 가구를 밑돌았습니다.



이는 2021년 22만 8천555가구의 절반 수준으로, 최근 5년 사이 가장 적은 물량입니다.



리얼하우스 김선아 분양분석팀장은 "공급 회복이 쉽지 않은 구조"라며 "올해도 분양가 하락 압력은 제한적일 수밖에 없다"고 설명했습니다.



(SBS 디지털뉴스부)