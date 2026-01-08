뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

삼성전자 지난해 매출 332.8조 원…역대 최대

백운 기자
작성 2026.01.08 10:07 조회수
PIP 닫기
<앵커>

삼성전자가 지난해 4분기 시장 예상치를 상회하는 20조 원의 영업이익을 기록했습니다. 연간 최대 매출, 분기 최대 영업이익 기록도 갈아치웠는데, 세계적인 인공지능 인프라 투자가 이어지면서 반도체 사업이 실적을 이끌었습니다.

백운 기자입니다.

<기자>

삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조 원으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.

전년 동기보다 208%, 전 분기보단 64% 증가한 수치로, 메모리 슈퍼사이클이 이어졌던 지난 2018년 3분기에 기록한 17조 5천700억 원 이후 7년여 만에 분기 최대 영업이익 기록을 갈아치운 겁니다.

삼성전자의 지난해 전체 매출은 332조 7천700억 원으로, 2022년 302조 2천300억 원 이후 3년 만에 최대 연간 매출 실적도 경신했습니다.

스마트폰·가전 등의 실적이 부진했지만 세계적인 인공지능 인프라 투자에 힘입은 메모리 반도체 사업부의 실적이 대폭 상승한 결과로 풀이됩니다.

삼성전자는 메모리 제조업체 중 가장 생산능력이 높은 업체로, D램과 낸드플래시 전반에 걸친 가격·수요 강세에 수혜를 받고 있습니다.

오늘(8일) 부문별 실적까지 공개되지는 않았지만, 증권업계에서는 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션 부문이 전 분기 대비 10조 원가량 급증한 16조 원에서 17조 원대의 영업이익을 낸 것으로 보고 있습니다.

삼성전자는 오는 29일 사업부문별 실적을 포함해 지난해 4분기와 연간 확정 실적을 발표할 예정입니다.

(영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지