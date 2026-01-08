삼성전자 지난해 매출 332.8조 원…역대 최대

<앵커>



삼성전자가 지난해 4분기 시장 예상치를 상회하는 20조 원의 영업이익을 기록했습니다. 연간 최대 매출, 분기 최대 영업이익 기록도 갈아치웠는데, 세계적인 인공지능 인프라 투자가 이어지면서 반도체 사업이 실적을 이끌었습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조 원으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.



전년 동기보다 208%, 전 분기보단 64% 증가한 수치로, 메모리 슈퍼사이클이 이어졌던 지난 2018년 3분기에 기록한 17조 5천700억 원 이후 7년여 만에 분기 최대 영업이익 기록을 갈아치운 겁니다.



삼성전자의 지난해 전체 매출은 332조 7천700억 원으로, 2022년 302조 2천300억 원 이후 3년 만에 최대 연간 매출 실적도 경신했습니다.



스마트폰·가전 등의 실적이 부진했지만 세계적인 인공지능 인프라 투자에 힘입은 메모리 반도체 사업부의 실적이 대폭 상승한 결과로 풀이됩니다.



삼성전자는 메모리 제조업체 중 가장 생산능력이 높은 업체로, D램과 낸드플래시 전반에 걸친 가격·수요 강세에 수혜를 받고 있습니다.



오늘(8일) 부문별 실적까지 공개되지는 않았지만, 증권업계에서는 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션 부문이 전 분기 대비 10조 원가량 급증한 16조 원에서 17조 원대의 영업이익을 낸 것으로 보고 있습니다.



삼성전자는 오는 29일 사업부문별 실적을 포함해 지난해 4분기와 연간 확정 실적을 발표할 예정입니다.



(영상편집 : 신세은)