트럼프 "내년 미국 국방예산 2천조 원으로 늘릴 것"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 내년도 국방예산을 1조 5천억 달러, 우리 돈 2천176조 수준으로 50% 이상 늘리겠다고 밝혔습니다.그는 현지시간 7일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "상원의원과 하원의원, 각료들, 다른 정치인들과 길고 어려운 협상 끝에 나는 특히 이처럼 힘들고 어려운 시기에 우리나라 이익을 위해 2027년 국방 예산을 1조 달러가 아닌 1조 5천억 달러가 돼야 한다고 결정했다"고 적었습니다.이어 "이는 우리가 오랫동안 누려야 할 '꿈의 군대'를 구축하고, 더 중요하게는 어떤 적이 있더라도 우리 안전과 보안을 지킬 수 있도록" 하기 위해서라고 강조했습니다.미 연방 상·하원을 통과한 뒤 트럼프 대통령이 지난달 서명한 2026년도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방수권법(NDAA)의 국방 예산은 1조 달러에 살짝 못 미치는 9천10억 달러, 우리 돈 1천307조 원 규모였습니다.트럼프는 이처럼 거액의 국방비를 증액할 수 있는 이유가 자신의 관세 정책에 있다고 주장했습니다."과거에 미국을 갈취해온 많은 다른 나라들로부터 오는 막대한 수익이 발생하지 않았다면, 나는 1조 달러 규모를 유지했을 것"이라며 하지만 "'졸린' 조 바이든 행정부 시절인 불과 1년 전에는 생각할 수 없었던 관세와 이를 통해 창출되는 엄청난 수입 덕분에 우리는 쉽게 1조 5천억 달러라는 수치를 달성할 수 있다"고 말했습니다.그는 또 "동시에 견줄 데 없는 군사력을 생산하고, 부채를 상환하는 한편 우리나라의 중산층 애국자들에게 상당한 배당금을 지급할 능력을 갖추게 됐다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전 이전부터 카리브해에 막대한 군사력을 배치해 여전히 유지하고 있으며, 그린란드, 콜롬비아 등을 상대로도 군사작전 가능성을 언급하고 있습니다.