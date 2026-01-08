뉴스
경찰관·견인차 기사 숨지게 한 30대…"크루즈 켠 채 졸음운전"

유영규 기자
경찰관·견인차 기사 숨지게 한 30대…"크루즈 켠 채 졸음운전"
▲ 4일 오전 1시 23분께 전북 고창군 서해안고속도로 상행선 고창 나들목 인근에서 발생한 잇따른 교통사고로 사고 차량이 크게 파손돼 있다.

교통사고를 수습하던 경찰관과 견인차 기사를 숨지게 한 30대 SUV 운전자가 크루즈(자동 주행) 기능을 켠 채 운전한 것으로 확인됐습니다.

오늘(8일) 전북 고창경찰서는 "차량 사고기록장치(EDR) 분석 결과와 진술 등을 종합했을 때 A 씨는 크루즈 기능을 활용해 운전 중이었다"면서 "다만 사고 원인은 졸음운전으로, 크루즈 기능이 사고에 어떤 영향을 미쳤을지 명확히 설명하기는 어렵다"고 말했습니다.

이 크루즈 기능은 운전자가 설정한 속도를 가속 페달 조작 없이 일정하게 유지하며 주행할 수 있도록 돕는 운전자 보조 시스템입니다.

A 씨는 지난 4일 오전 1시 23분 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 졸음운전을 하다가 2명이 숨지고 9명이 다치는 사고를 낸 혐의(교통사고 처리 특례법상 치사상)를 받고 있습니다.

당시 사고 지점 인근에서 발생한 또 다른 교통사고를 수습하던 전북경찰청 고속도로순찰대 12지구대 이승철(55) 경정과 견인차 기사(38)는 A 씨 차량에 치여 숨졌습니다.

정부는 순직한 이 경정에게 녹조근정훈장을 선(先)추서했고 경찰청은 고인을 1계급 특진(경감→경정) 추서했습니다.

