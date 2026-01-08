[D리포트] "계약금 1,300만 원 입금" 재촉…"만나자"니 잠적한 '유령 직원'

지난주 부산 사상구의 한 송풍기 제조 업체는 전화 한 통을 받습니다.



부산시 총무과 주무관이라고 소개한 남성은 송풍기 설치가 필요하니 이틀 뒤 시청에 오라고도 했습니다.



[공무원 사칭범 : 안녕하세요 저 김OO 주무관인데…. 인감이랑 통장 사본이랑 사업자등록증 이렇게 챙겨와 주시면 저희가 수의계약 서류를 바로 작성해드릴 수가 있거든요.]



그런데 한 번 더 걸려온 전화에선 업체가 생산하지도 않는 공기 살균기를 대신 납품해 달라고 요구합니다.



[공무원 사칭범 : 저희 과장님께서 가격 문제 말씀하시다가 지금 언성이 높아졌는데 이쪽 업체에서 저희 시청이랑 거래를 안 하겠다. 신규 업체를 알아보려면 긴 검증 절차를 거쳐야지 저희 시청으로 발주가 가능해요.]



기존에 납품하기로 한 업체라며 연락처를 소개받았는데 계약금이라며 1천3백만 원을 요구합니다.



[문창현/송풍기 업체 부대표 : 이건 확실하게 하고 가야 될 것 같다. 그래서 내일 뵙겠다하고 나니까 대답이 없더라고요.]



시에 확인해 보니 부산시에 이런 이름을 가진 주무관은 없었습니다.



지난해 비슷한 범죄로 부산시가 경찰에 수사 의뢰한 건만 3건, 지난달에는 금정구청장 직인을 위조해 허위 계약을 시도한 건도 있었습니다.



경남도청 사칭범에 속아 2천5백만 원을 실제 송금한 사건까지, 최근 비슷한 피해가 전국에서 나타나자 나라장터 등 공공 누리집에는 사기피해 주의보가 발령됐습니다.



[서정모/부산시 총무과장 : 먼저 시에서 전화를 해서 일부 물품이 필요하니 돈을 먼저 보내주십시오. 이런 요구를 절대 하지 않습니다. 그럴 때는 항상 이건 이상하다 의심해 보시고.]



정부가 지난해 10월 전기통신금융사기 통합대응단을 신설한 가운데, 경찰은 기관을 사칭한 연락을 받을 경우, 반드시 담당자 공식 연락처가 맞는지부터 확인해 줄 것을 당부했습니다.



(취재 : 김민성 KNN, 영상취재 : 황태철 KNN, 제작 : 디지털뉴스부)