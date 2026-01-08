출근길 매서운 추위…내일 아침까지 춥고 주말엔 많은 눈

▲ 출근길 매서운 추위
오늘(8일) 출근길 매서운 추위가 닥쳤습니다.
오늘 아침 서울(종로구 서울기상관측소 기준) 기온은 -8.2도, 체감온도는 -13.2도까지 떨어졌습니다.
인천은 -7.7도, 대전은 -7.1도, 광주는 -3.3도, 대구는 -4.7도, 울산은 -4.9도, 부산은 -3.2도까지 기온이 하강했습니다.
관측지점 해발고도가 1천ｍ가 넘는 강원 고성군 향로봉과 화천군 광덕산은 아침 기온이 -18.9도까지 내려갔으며 체감온도는 -30도를 밑돌았습니다.
최저기온 기록은 오전 8시 기준으로 이후 기온이 더 내려가면 바뀔 수 있습니다.
대기 중층에 찬 공기를 품은 기압골이 지나가면서 그 뒤쪽으로 북쪽에서 찬 공기가 내려와 지상에 쌓이면서 중국 내륙에 대륙고기압이 발달했습니다.
북반구에선 고기압 가장자리를 타고 시계방향으로 바람이 불기에 대륙고기압 경계를 따라 우리나라로 북서풍이 불어 들면서 추위가 나타났습니다.
고기압이 남쪽으로 이동해나가면서 추위는 9일 아침까지만 이어지겠습니다.
오늘 전국 낮 최고기온은 -3∼5도로, 중부내륙의 경우 최고기온도 영하일 가능성이 크겠습니다.
9일 아침 최저기온과 낮 최고기온은 각각 -11∼-2도와 3∼10도로 아침까진 예년 이맘때보다 추운 편이다가 낮부터 평년보다 포근하겠습니다.
추위가 물러나는 대신 주말 중부지방을 중심으로 많은 눈이 예상됩니다.
9일 밤 수도권(경기남서부 제외)과 강원내륙·산지부터 눈 또는 비가 내리기 시작해 10일 새벽 중부지방 전역, 같은 날 오전 남부지방까지 확대되겠습니다.
10일 오후부터는 제주에도 눈 또는 비가 내리기 시작하겠습니다.
충남을 제외한 중부지방은 10일 밤 눈비가 멎겠으나 충남·호남·경남서부내륙·제주는 11일까지 이어질 것으로 예상됩니다.
이후 12일 오후 중부지방과 전북에 다시 한 차례 눈비가 내릴 전망입니다.
10일까지 예상 적설은 강원내륙·산지 3~10㎝(강원북부내륙과 강원산지 최고 15㎝ 이상), 경기동부 3~8㎝, 호남 2~7㎝, 경기서부·서해5도·충청·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙·울릉도·독도·제주산지 1~5㎝, 서울과 인천 1~3㎝, 경북중부내륙과 경북북부동해안 1㎝ 안팎입니다.
눈과 비 등 구름에서 땅으로 떨어지는 모든 물의 양을 말하는 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청·전북·울릉도·독도 5~10㎜, 광주·전남·제주 5㎜ 안팎, 강원동해안·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 5㎜ 미만, 대구·경북(경북남서내륙·북부내륙·북동산지 제외)·경남중부내륙 1㎜ 안팎, 울산·경남동부내륙 1㎜ 미만 정도일 것으로 전망됩니다.
눈비가 내리면서 현재 서울과 경기내륙 일부, 강원동해안·산지, 전남동부, 영남 곳곳에 내려진 건조특보는 해제되거나 단계가 내려갈 수 있습니다.
단 눈비가 오기 전까지는 대기가 매우 건조하겠으니 불이 나지 않도록 조심해야 합니다.
동해안에 9일까지 너울이 유입돼 높은 물결이 강하게 밀려오고 대부분 해상의 풍랑이 거칠겠습니다.
(사진=연합뉴스)
