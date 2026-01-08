출근길 매서운 추위…내일 아침까지 춥고 주말엔 많은 눈

▲ 출근길 매서운 추위

오늘(8일) 출근길 매서운 추위가 닥쳤습니다.오늘 아침 서울(종로구 서울기상관측소 기준) 기온은 -8.2도, 체감온도는 -13.2도까지 떨어졌습니다.인천은 -7.7도, 대전은 -7.1도, 광주는 -3.3도, 대구는 -4.7도, 울산은 -4.9도, 부산은 -3.2도까지 기온이 하강했습니다.관측지점 해발고도가 1천ｍ가 넘는 강원 고성군 향로봉과 화천군 광덕산은 아침 기온이 -18.9도까지 내려갔으며 체감온도는 -30도를 밑돌았습니다.최저기온 기록은 오전 8시 기준으로 이후 기온이 더 내려가면 바뀔 수 있습니다.대기 중층에 찬 공기를 품은 기압골이 지나가면서 그 뒤쪽으로 북쪽에서 찬 공기가 내려와 지상에 쌓이면서 중국 내륙에 대륙고기압이 발달했습니다.북반구에선 고기압 가장자리를 타고 시계방향으로 바람이 불기에 대륙고기압 경계를 따라 우리나라로 북서풍이 불어 들면서 추위가 나타났습니다.고기압이 남쪽으로 이동해나가면서 추위는 9일 아침까지만 이어지겠습니다.오늘 전국 낮 최고기온은 -3∼5도로, 중부내륙의 경우 최고기온도 영하일 가능성이 크겠습니다.9일 아침 최저기온과 낮 최고기온은 각각 -11∼-2도와 3∼10도로 아침까진 예년 이맘때보다 추운 편이다가 낮부터 평년보다 포근하겠습니다.추위가 물러나는 대신 주말 중부지방을 중심으로 많은 눈이 예상됩니다.9일 밤 수도권(경기남서부 제외)과 강원내륙·산지부터 눈 또는 비가 내리기 시작해 10일 새벽 중부지방 전역, 같은 날 오전 남부지방까지 확대되겠습니다.10일 오후부터는 제주에도 눈 또는 비가 내리기 시작하겠습니다.충남을 제외한 중부지방은 10일 밤 눈비가 멎겠으나 충남·호남·경남서부내륙·제주는 11일까지 이어질 것으로 예상됩니다.이후 12일 오후 중부지방과 전북에 다시 한 차례 눈비가 내릴 전망입니다.10일까지 예상 적설은 강원내륙·산지 3~10㎝(강원북부내륙과 강원산지 최고 15㎝ 이상), 경기동부 3~8㎝, 호남 2~7㎝, 경기서부·서해5도·충청·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙·울릉도·독도·제주산지 1~5㎝, 서울과 인천 1~3㎝, 경북중부내륙과 경북북부동해안 1㎝ 안팎입니다.눈과 비 등 구름에서 땅으로 떨어지는 모든 물의 양을 말하는 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청·전북·울릉도·독도 5~10㎜, 광주·전남·제주 5㎜ 안팎, 강원동해안·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙 5㎜ 미만, 대구·경북(경북남서내륙·북부내륙·북동산지 제외)·경남중부내륙 1㎜ 안팎, 울산·경남동부내륙 1㎜ 미만 정도일 것으로 전망됩니다.눈비가 내리면서 현재 서울과 경기내륙 일부, 강원동해안·산지, 전남동부, 영남 곳곳에 내려진 건조특보는 해제되거나 단계가 내려갈 수 있습니다.단 눈비가 오기 전까지는 대기가 매우 건조하겠으니 불이 나지 않도록 조심해야 합니다.동해안에 9일까지 너울이 유입돼 높은 물결이 강하게 밀려오고 대부분 해상의 풍랑이 거칠겠습니다.(사진=연합뉴스)