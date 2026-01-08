'만약에 우리', '아바타3' 잡았다…입소문 힘으로 박스오피스 1위

배우 구교환, 문가영 주연의 영화 '만약에 우리'가 '아바타: 불과 재'를 제치고 박스오피스 1위에 올랐다.



8일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '만약에 우리'는 7일 전국 5만 4,940명을 동원해 4만 6,691명을 동원한 '아바타: 불과 재'를 제치고 개봉 이래 처음으로 박스오피스 정상을 차지했다. 누적 관객 수는 64만 7,895명.



지난해 12월 31일 개봉한 '만약에 우리'는 줄곧 2위권에 머물고 있었으나 2주 차에 접어들면서 '아바타: 불과 재'와의 격차를 줄였다. '아바타: 불과 재'의 약 절반 수준의 스크린수와 상영 횟수에도 불구하고 높은 좌석 판매율로 1위를 압박하더니 2주 차에 결국 뒤집기에 성공했다.



입소문의 힘이다. 동명의 중국 영화를 한국 정서에 맞게 리메이크하고, 구교환과 문가영의 열연으로 멜로 관객들의 눈시울을 붉히게 했다.



'만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애 영화다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)