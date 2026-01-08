삼성전자 메모리 초강세에 작년 매출 332.8조 '역대 최대' 경신

▲ 삼성

삼성전자가 지난해 4분기 시장 전망치를 크게 웃도는 20조 원의 영업이익을 낸 가운데 연간 최대 매출 기록과 분기 최대 영업이익 기록을 갈아치웠습니다.인공지능(AI) 인프라 투자 지속으로 메모리 초호황기가 도래, 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 제품 전반의 가격이 폭등하며 반도체 사업이 일등공신 역할을 했습니다.삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조 원으로 지난해 동기보다 208.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(8일) 공시했습니다.전 분기(12조 1천700억 원) 대비로는 64.3% 증가했습니다.메모리 슈퍼사이클이 이어지던 지난 2018년 3분기 17조 5천700억 원 이후 7년여 만에 역대 최대 분기 영업이익 기록을 경신했습니다.삼성전자의 작년 연간 누적 영업이익은 43조 5천300억 원으로 집계됐습니다.2018년 58조 8천900억 원, 2017년 53조 6천500억 원, 2021년 51조 6천300억 원 이후 역대 네 번째로 높은 수치입니다.작년 4분기 매출 역시 93조 원으로 작년 동기 대비 22.7% 늘고, 전 분기 대비 8.1% 증가하면서 사상 최대를 기록했습니다.삼성전자의 지난해 전체 매출은 332조 7천700억 원으로, 2022년 302조 2천300억 원 이후 3년 만에 역대 최대 연간 매출 실적을 갈아치웠습니다.스마트폰·가전 등 디바이스경험(DX)부문의 실적 부진에도 불구하고 메모리 반도체 사업부의 실적이 대폭 상승한 결과로 풀이됩니다.업계에서는 지난 2018년 '메모리 슈퍼사이클'을 뛰어넘는 초강세장이 본격화됐다고 보고 있습니다.삼성전자는 메모리 제조업체 중 가장 생산능력(캐파)이 높은 업체로 D램 및 낸드 전반에 걸친 가격·수요 강세에 가장 큰 수혜를 받고 있습니다.이번 실적은 증권가 전망치를 웃도는 수준입니다.연합인포맥스가 최근 1개월 내 보고서를 낸 증권사 17곳의 컨센서스(실적 전망치)를 집계한 결과 삼성전자의 4분기 매출은 전년 동기 대비 22.1% 증가한 92조 5천445억 원, 영업이익은 202.6% 증가한 19조 6천457억 원으로 예측됐습니다.최근 3개월 내 보고서의 영업이익 컨센서스가 17조 원대였으나, 범용 메모리 가격 급증세가 이어지고 고대역폭메모리(HBM) 매출이 확대되며 실적 눈높이가 높아졌습니다.부문별 실적이 공개되지는 않았지만, 증권업계에서는 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 16조∼17조 원대의 영업이익을 낸 것으로 보고 있습니다.전 분기(7조 원) 대비 10조 원가량 급증한 수준입니다.다른 사업부 영업이익 전망치는 모바일경험(MX)·네트워크사업부 2조 원대, 디스플레이 1조 원대, 하만 5천억 원 등입니다.TV·가전 사업부는 1천억 원 안팎의 영업손실이 예상됩니다.삼성전자는 오는 29일 사업부별 실적을 포함한 작년 4분기 및 연간 확정 실적을 발표합니다.(사진=연합뉴스)