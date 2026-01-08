뉴스
삼성전자 작년 4분기 영업익 20조 원…역대 최대

이성훈 기자
작성 2026.01.08 08:21
삼성전자 작년 4분기 영업익 20조 원…역대 최대
▲ 삼성전자 서초사옥

삼성전자가 지난해 4분기 시장 전망치를 크게 웃도는 20조 원의 영업이익을 기록했습니다.

삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익이 20조 원으로 지난해 동기보다 208.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(8일) 공시했습니다.

전 분기(12조 1천700억 원) 대비로는 64.3% 증가했습니다.

지난 2018년 3분기 기록한 17조 5천700억 원의 역대 최대 분기 영업이익 기록을 갈아치웠습니다.

매출 역시 93조 원으로 작년 동기 대비 22.7% 늘고, 전 분기 대비 8.1% 증가하면서 사상 최대를 기록했습니다.

삼성전자 분기 매출이 90조 원대를 넘어선 것은 이번이 처음입니다.

부문별 실적이 공개되지는 않았지만, 증권업계에서는 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 16조∼17조 원대의 영업이익을 낸 것으로 보고 있습니다.

전 분기(7조 원) 대비 10조 원가량 급증한 수준입니다.

다른 사업부 영업이익 전망치는 모바일경험(MX)·네트워크사업부 2조 원대, 디스플레이 1조 원대, 하만 5천억 원 등입니다.

TV·가전 사업부는 1천억 원 안팎의 영업손실이 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이성훈 기자 사진
