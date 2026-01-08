트럼프 "힘들고 어려운 시기에 내년 국방예산 2천조 원 돼야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 내년도 국방예산을 1조 5천억 달러(약 2천176조 원)으로 50% 이상 늘리겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "상원의원과 하원의원, 각료들, 다른 정치인들과 길고 어려운 협상을 한 끝에 나는 특히 이처럼 힘들고 어려운 시기에 우리나라의 이익을 위해 2027년 국방 예산을 1조 달러(1천450조 5천억 원)가 아닌 1조 5천억 달러가 돼야 한다고 결정했다"고 적었습니다.이어 "이는 우리가 오랫동안 누려야 할 '꿈의 군대'를 구축하고, 더 중요하게는 어떤 적이 있더라도 우리 안전과 보안을 지킬 수 있도록"하기 위함이라고 강조했습니다.미 연방 상·하원을 통과한 뒤 트럼프 대통령이 지난달 18일 서명한 2026년도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방수권법(NDAA)의 국방 예산은 1조 달러에 살짝 못 미치는 9천10억 달러(약 1천307조 원)인데 이보다 6천억 달러(약 870조 원) 규모로 증액하겠다는 것입니다.트럼프 대통령은 이처럼 거액의 국방비를 증액할 수 있는 이유가 자신의 관세 정책에 있다고 주장했습니다.그는 "과거에 전례 없는 수준으로 미국을 갈취해온 많은 다른 나라들로부터 오는 막대한 수익이 발생하지 않았다면, 나는 1조 달러 규모를 유지했을 것"이라며 "하지만 과거에는, 특히 역사상 최악이던 '졸린' 조 바이든 행정부 시절인 불과 1년 전에는 생각할 수 없었던 관세와 이를 통해 창출되는 엄청난 수입 덕분에 우리는 쉽게 1조 5천억 달러라는 수치를 달성할 수 있다"고 밝혔습니다.그는 또 "동시에 견줄 데 없는 군사력을 생산하고, 동시에 부채를 상환하는 한편 우리나라의 중산층 애국자들에게 상당한 배당금을 지급할 능력을 갖추게 됐다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)