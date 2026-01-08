KIA 출신 위즈덤, 시애틀과 마이너 계약…빅리그 재도전

▲ 전 KIA 외국인 타자 패트릭 위즈덤

지난해 KBO리그에서 35개의 홈런을 날린 전 KIA 타이거즈 외국인 선수 패트릭 위즈덤(34)이 미국프로야구 시애틀 매리너스와 마이너리그 계약했습니다.미국 CBS스포츠 등은 오늘(8일) "위즈덤이 시애틀과 스프링캠프 초청권이 포함된 마이너리그 계약서에 사인했다"고 전했습니다.위즈덤은 2025 한국프로야구 119경기에 출전해 홈런 3위에 올랐으나 낮은 타율(0.236)과 영양가 없는 타격으로 팬들의 애를 태웠습니다.타율은 규정 타석을 채운 42명의 선수 중 최하위에 머물렀고, 득점권 타율은 시즌 타율보다도 훨씬 낮은 0.207을 기록했습니다.결국 KIA는 위즈덤과 재계약하지 않고 최근 멀티플레이어 해럴드 카스트로를 영입했습니다.위즈덤은 과거 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서도 극과 극의 모습을 보였습니다.2021년부터 2023년까지 빅리그에서 3년 연속 20홈런 이상을 날렸으나 타율은 2할 초반대에 불과했습니다.(사진=연합뉴스)