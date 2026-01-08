뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 차남 근무 기간에 '집중 수주'…3년 만에 7배↑

배성재 기자
작성 2026.01.08 06:46 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 김병기 의원은 아들 대학 편입을 위해 한 중소기업에 청탁을 했다는 의혹을 받고 있죠. 저희 취재 결과, 김 의원 아들이 입사한 후 이 회사의 수주 잔액이 3년 만에 7배나 늘어난 것으로 확인됐습니다.

배성재 기자입니다.

<기자>

2022년 12월, 제2경인고속도로 갈현고가교 방음터널에서 큰 불이 나 5명이 숨지고 41명이 다쳤습니다.

600m 길이 방음터널도 불에 타 없어졌는데, 터널이 복구되면서 통신 시스템을 새로 설치하는 20억여 원 규모의 사업이 재작년 5월 공고됐습니다.

낙찰받은 업체는 A사였는데, 김병기 의원 둘째 아들이 2022년 5월 입사해 근무하던 회사입니다.

해당 민영고속도로 운영사 관계자들은 이 사업을 시작으로 A사가 교통시스템 사업들을 도맡아왔다고 주장했습니다.

[민영고속도로 운영사 관계자 : A사를 끌고 오면서 모든 걸 A사한테 그냥 다 알아서 해라, A사로 바뀌면서 우선 협상자여서 국토부가 승인을 해줘야 하거든요. 2주 만에 그걸 그냥 승인을 해주더라고요.]

회계 전문가와 함께 A사 감사보고서를 분석해봤습니다.

수주 잔액은 김 의원 차남 입사 전인 2021년 말 76억 원에서 차남이 근무하던 2024년 말 543억 원으로 3년 새 7배 넘게 불어났고, 주요 공사계약 상위 10건의 평균 액수도 2021년 41억 원에서 2024년 76억 원으로 성큼 뛰었습니다.

[김준엽/회계사 : 공사 건당 단가가 20억 원 수준을 하던 회사가 갑자기 크게 많이 한다? 그건 뭔가 '굉장하게 영업을 잘했구나'라는 느낌인데….]

김 의원은 2022년 7월부터 재작년 5월까지 한국도로공사와 국토교통부 등을 담당하는 국회 국토교통위원회 소속이었습니다.

전직 보좌진은 최근 경찰 조사에서 "김 의원 지시로 A사의 편의를 봐줬다"며 "A사가 한국도로공사 사업에 지원할 수 있도록 알아보라고 지시했다"고 진술했습니다.

민영고속도로 운영사 측은 A사의 사업 수주에 대해 "공개입찰과 적격심사를 거친 결과"라고 밝혔고, A사는 SBS 질의에 답하지 않았습니다.

(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지