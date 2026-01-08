'오징어 게임3', 미 배우조합 '스턴트 액션연기상' 후보 올라

▲ '오징어 게임3'

넷플릭스 드라마 '오징어 게임'이 시즌 3으로 미국 배우조합이 선정한 스턴트 액션 연기상 후보에 올랐습니다.현지시간 7일 미국배우조합-방송예술인연합이 발표한 제32회 배우상 후보 명단에 따르면 '오징어 게임'은 TV 시리즈 부문 스턴트 앙상블 액션 연기상 후보작 5편 중 하나로 지명됐습니다.경쟁작은 '기묘한 이야기'(넷플릭스), '안도르'(디즈니+), '더 라스트 오브 어스'(HBO), '랜드맨'(파라마운트+) 등입니다.지난해까지 배우조합상이란 명칭으로 열린 이 시상식은 크게 영화와 TV 부문으로 나눠 시상하는데, 부문별로 배우 개인에게 주는 주·조연 연기상과 함께 작품 전체의 액션·스턴트 연기를 별도로 평가해 스턴트 액션 연기상을 수여해 왔습니다.'오징어 게임'은 첫 시즌으로 2022년에도 이 시상식의 스턴트 앙상블 액션 연기상을 거머쥔 바 있습니다.당시 시상식에서는 이정재가 남우주연상을, 정호연이 여우주연상을 받아 '오징어 게임'이 3관왕에 올랐었습니다.올해 이 시상식의 주요 부문인 영화 부문 캐스트상 후보로는 '원 배틀 애프터 어나더'를 비롯해 '프랑켄슈타인', '햄넷', '마티 슈프림', '씨너스: 죄인들'이 지명됐습니다.특히 '원 배틀 애프터 어나더'는 남우주연상(리어나도 디캐프리오)과 여우주연상(체이스 인피니티)을 포함해 총 7개 부문 후보로 올라 역대 최다 지명 기록을 세웠습니다.역사적으로 이 시상식은 아카데미(오스카)상을 예측하는 강력한 지표 중 하나로 꼽혀왔습니다.배우들이 아카데미 전체 회원 구성에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문입니다.제32회 배우상 시상식은 오는 3월 1일 열리며, 넷플릭스에서 스트리밍 생중계할 예정입니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)